西九文化區設專屬部門接待遊客　馮程淑儀料五一黃金周多團到訪

疫後旅遊業逐步復常，西九龍文化區成為遊客到港必到的新景點，假日遊人如鯽，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今天（18日）表示，文化區現時每月大概接待600個旅行團，預計五一黃金周會有較多旅客，主要參觀香港故宮文化博物館和M+，已成立專屬部門接待旅客到訪事宜。



▼西九文化區成為疫後訪港遊客必到景點▼



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國際拍賣行進駐西九

國際拍賣行富藝斯進駐西九文化區，亞洲區新總部大樓今日開幕，出席儀式的馮程淑儀表示，M+仍有地方可供出租，鄰近佔地6.5萬平方米的3座商業大樓即將落成，冀出租給文化藝術機構，詳情有待發展商落實。



西九文化區管理局副主席陳智思表示，相信在一兩間國際文化藝術組織進駐香港後，會帶動更多機構來港發展，物色地方設立根據點，選址不局限於西九文化區，料對整體文化藝術事業大有幫助。

陳思智（右）表示，會向特首建議多向海外介紹香港是中西文化藝術之都。身旁的馮程淑儀料五一有大批旅客到訪西九。 （資料圖片／盧翊銘攝）

每月接待600旅行團

馮程淑儀又表示，西九文化區目前每月可接待大約600個旅行團，有需要亦可加強接待，暫時主要是個人遊旅客，已設立專屬部門處理旅行團預約事宜。西九管理局去年已經討論有關接待、售票、行李寄存、交通配套等，包括已經劃出27個旅遊巴上落客位。

她表示，預計五一黃金周會比較多旅行團會來，現時暫時在接團，要時間統籌旅行團安排。



她又稱，遊客購票是重要收入來源，現時M+及故宮文化博物館的遊客中有35%來自外地，有信心年底會增至50%。

▼3月1日 旅發局邀內地旅遊業者來港考察西九故宮▼



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陳智思相信香港可成中西文化交流點

陳智思近日獲邀為特首顧問團成員，他表示，會向特首建議多向海外介紹香港是中西文化藝術之都，他本身來自商界，負責很多與文化藝術有關，所以他向海外介紹香港時，不單從商業角度。



他又指出，自前年年底M+開館至今有超過280萬人次參觀，相信未來會有更多海外藝術界人士和遊客到訪。又稱香港這幾年疫情後，政府投放很多資源在西九文化區，香港不只是金融中心那麼簡單，肯定是文化地標，香港既是國際金融中心，也是中西文化的交流點。