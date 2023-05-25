國泰風波｜網傳高層內部信稱「英語是官方語言」　國泰：偽造信件

國泰航空有空中服務員涉歧視風波未平息，今日（25日）網傳一封聲稱是國泰航空服務董事吳潔文向員工發出的內部通告，當中提及國泰屬於英國太古集團旗下，英語是公司營運的官方語言，又指公司價值將不受動搖。該通告又提醒，與來自中國內地的顧客互動時，應保持謹慎，並了解他們的媒體文化。

國泰航空回覆查詢時確認該通告屬偽造，強調不希望虛假信息混淆視聽，並保留一切追究法律責任的權利。



網上流傳一封聲稱是國泰航空服務董事吳潔文向員工發出、以英文撰寫的內部通告，表明公司並無準備任何「獵巫」（witchhunting）調查，又指國泰航空是太古集團一員，集團與英國有緊密聯繫，並向員工保證英文是公司營運的官方語言。

該通告又指，為國泰的文化感到自豪，即使近日有變動，但公司價值不會妥協。該通告提到，有指公司將優待普通話員工是失實說法，公司將針對相關謠言作出調查。該通告又特別提醒，與來自中國內地的顧客互動時，應保持謹慎，並了解他們的媒體文化。

國泰航空則於微博發表聲明稱，留意到網絡上流傳有關國泰航空航空服務董事發出的一則英文內部信件，相關信息為偽造並不屬實，強調不希望虛假信息混淆視聽，並保留一切追究法律責任的權利。

不過，內地網民則「不收貨」，湧至國泰航空的微博留言，質疑國泰聲稱該通告是偽造的說法，「這個memo（通告）是內部流出，帶系統的水印（應該是轉發者的身份部門等，已特意隱去），用語專業（甚至還有witchhunting這樣的表述），一看就是受過較好英語教育的管理層寫的，又有實名。這東西還真不好偽造，除非你說被人盜號了。簡單說是『偽造』，外人恐怕不能相信。」截至下午近4時，該微博帖文發布兩小時，已累積近3000則留言。