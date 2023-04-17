黃之鋒轉載西灣河開槍警個人及家人資料　認藐視法庭判囚3個月

撰文：凌子淇
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前香港眾志秘書長黃之鋒涉於2020年在其Facebook專頁，轉載一條有關西灣河開槍案警員的連登帖文連結，內文公開開槍警及其妻女的照片，寫有「我哋老豆係殺人犯」。黃被指違反法庭禁制令及匿名令，遭律政司民事控告藐視法庭。他早前承認責任，今（17日）在高等法院被判入獄3個月。法官高浩文指，將在日內以書面方式頒下判刑理由。

原告為律政司，被告則為黃之鋒（26歲）。

黃之鋒承認藐視法庭被判囚3個月。(資料圖片)

法庭曾下禁令不得披露警員及其家屬個人資料

根據律政司的指控，高等法院早於2019年10月已頒禁制令，禁止非法披露警員、特務警察及其家屬的個人資料。西灣河開槍事件相關的刑事案在2020年6月在西九龍法院提訊時，法庭亦頒下匿名令，禁止公開開槍警員及其家人的資料。

黃的帖文在短時間內有4900回應

警方於2020年8月，發現黃在其Facebook專頁轉載一條連登討論區的連結。該連結載有4張開槍警員及其妻女的相片，其中一張加上菜刀表情符號、「我地老豆係殺人犯」字句，另把起底網站「香港編年史」等連結置頂，部份留言更疑煽動他人性騷擾警員兩名女兒。黃的帖文短時間內獲4,900回應，但在兩日後被刪除。

案件編號：HCMP585/2023

2019年11月11日西灣河發生警員開槍事件，事件的發生經過。(詳看下圖)

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