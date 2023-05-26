救救照顧者｜半年4宗悲劇　江玉歡促改革：幾多人攬住死先做嘢？

屯門綠怡居周四晚（25日）再發生疑涉及照顧者的倫常慘案，自去年12月慈樂邨倫常案、七旬父母以鐵錘擊斃患有長期病患的女兒後，《香港01》推出一系列《救救照顧者》報道，多角度倡議政府勿再冷待照顧者。不過，去年底至今半年，至少有4宗涉及照顧者的悲劇。



選委界立法會議員江玉歡形容，照顧者壓力達臨界點多時，政府至今未有制定照顧者政策，質問：「要幾多人跳樓，攬住一齊死先做嘢?」她指，目前僅提供名額有限的津貼支援，未來亦只有增加暫託名額，甚至寄望關愛隊支援，是低估和矮化照顧者問題。社福界立法會議員狄志遠亦批評，政府沒有急照顧者所急：「每次血的教訓，都是付出好大（代價）。」



香港人口老化問題嚴重，照顧者支援依然很少。（資料圖片/夏家朗攝）

《香港01》《救救照顧者》系列報道

救救照顧者系列報道｜不堪壓力殺死至親 誰來終結照顧者悲劇？

江玉歡促政府承擔統籌角色助照顧者

江玉歡表示，照顧者壓力達臨界點多時，政府至今卻未有制定照顧者政策，「要幾多人跳樓，攬住一齊死先做嘢?」她指，政府目前僅提供名額有限的津貼支援、增加暫託名額、甚至寄望關愛隊支援，是低估和矮化問題，「亂咁投放資源，好似撒胡椒粉咁，撒完睇唔到，錢就洗咗，睇唔到成效。」針對照顧者政策，她促政府承擔協調和統籌角色，規劃針對性的支援措施，提供照顧者資訊及心理輔導服務，甚至擬訂協助照顧者就業的措施。

選委界立法會議員江玉歡表示，照顧者壓力達臨界點多時，政府至今卻未有制定照顧者政策。（資料圖片）

狄志遠表示，社福界一直倡議政府落實照顧者政策，不過，政府沒有急市民所急，即使去年《施政報告》提出，將照顧者津貼恆常化，又加大資助金額，惟名額上限只有1萬個，對比全港有約30萬名照顧者，明顯未能滿足需求。他續指，政府又提出設立照顧者24小時支援專線和網上資訊平台，不過，大半年後仍處於招標階段，服務尚未出台，「唔明點解仲未落成」，形容政府政策只是表面功夫。

社福界立法會議員狄志遠批評，政府照顧者政策不足，即使提供津貼支援亦名額不足。（資料圖片）

狄志遠促設地區支援 提供情緒輔導

狄志遠表示，倡議政府盡快改革照顧者政策，訂立清晰的照顧者定義，支援範圍除長者、傷殘人士照顧者，亦應包括精神病者、特殊學習學要學童等，「唔介定、唔會識設計支援」。另外，照顧者津貼金額應逐步提高名額，起步點至少要5萬至6萬個；增設地區服務支援，為照顧者提供情緒輔導、照顧培訓、社工轉介服務等，長遠則規劃日間及上門照顧服務等。

他形容，每宗涉及照顧者的悲劇都是「血的教訓，付出好大（代價）」，除了較為注目的案件，更多是邊緣個案，「每次見到佢哋，都係喊晒，因為24小時、365日照顧，見唔到出路。」他認為，政府要有同理心，「做快啲、做多啲」，否則擔心更多悲劇陸續有來。

近半年4宗涉及照顧者的慘案：

灣仔金樂大廈發生火警，消防員與警員到起火單位調查，事後揭發是照顧者倫常慘案。（資料圖片）

2022年12月1日，灣仔金樂大廈一名53歲男子，疑不堪長期照顧年邁父親的壓力，以刀襲擊父親，之後在單位縱火，兒子其後疑畏罪自殺。兩人在火警中喪生。

2022年12月11日，慈樂邨亦發生照顧者慘案。（資料圖片）

2022年12月11日，慈樂邨一對年過七旬的夫婦，疑長期照顧患病的47歲女兒壓力爆煲，有人趁女兒熟睡後用鐵錘扑襲。女兒送院後不治，夫婦被警方拘捕。

兩名死者遺體由仵工舁送殮房。（資料圖片）

2023年5月16日，美孚新邨雙屍命案。89歲父親與60歲女兒同住，兩人生前有長期病患及行動不便，與外界失聯多日，女事主女兒報警，揭發兩人倒斃屋內。警方調查後初步相信二人因身體狀况欠佳離世。

屯門綠怡居昨發生倫常慘案，六旬漢疑難抵照顧患腦病39歲女兒的壓力，試圖以膠袋笠頭謀殺女兒不果，最終了結生命。（資料圖片）

2023年 5月26日，屯門藍地綠怡居一位66歲男子，難承受照顧患腦病39歲女兒的壓力，以膠袋套著女兒頭部，被妻子及時制止。該男子留下遺書離家，在屋苑會所男廁內上吊自殺。