屯門照顧者悲歌｜愛女腦病39載　慈父疑體弱圖同死　盼妻堅強生活

屯門昨晚（25日）發生倫常「企圖謀殺」及「自殺」案，一名六旬漢疑在家中企圖以膠袋笠頭殺害患病的39歲女兒，事敗後在會所上吊身亡。消息稱，事發時其妻於洗澡時驚聞慘叫聲，千鈞一髮之際，雖及時制止丈夫殺女，卻無法阻止丈夫踏上不歸路。據了解，男死者在奪門而出之前交低一張字條給妻子，大致透露因「身體虛弱」決定與女兒共赴黃泉，希望妻子自己堅強生活下去。



案中男死者66歲，與64歲妻子及39歲女兒，居於福亨村路綠怡居5座一單位。據了解，他們一家均姓黃，女兒自出生便上腦病，日常須靠輪椅代步，夫婦二人辛苦照料女兒多年。昨日下午時份，一家三口均在家中；及至下午約4時半，妻子如廁及洗澡，不久後突聞慘叫聲，她隨即狂奔出客廳查看，赫見丈夫雙手手持白色膠袋笠着女兒頭部，她大驚衝上前制止，丈夫隨即放軟雙手，奪門離家。

據悉，男事主離家前，將一張字條交予妻子，內容大致透露自己「瞓得唔好，身體虛弱」，決定與女兒同死，並希望妻子自己堅強生活下去。女事主遍尋丈夫無果，最終於傍晚6時左右報案。事後女兒因胸痛送院；警方四周搜索後，終揭發男事主在大廈會所男廁內以繩上吊，送院後回天乏術。

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