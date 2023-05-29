日出康城首都疑拆主力牆　學者指全拆或致倒塌：好似張枱無咗腳咁

將軍澳日出康城首都一個單位，昨（27日）被揭發懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門。港大土木工程系副教授蘇啟亮今（29日）早在電台表示，據網上資料所見，初步相信該單位拆卸部分主力牆，且面積不少。他忠告，大廈靠主力牆承載自身重力及風力，若未經設計及審批下，直接拆除整幅主力牆，是非常危險：「就好似張枱無咗凳腳咁，變得唔穩陣」，或有機會出現倒塌危機。

他指，業主需承擔責任，但還原主力牆工程困難，例如需使用相同品質的混凝土，隨後的修葺灌注亦非簡單工序，鋼筋重新接駁亦有一定難度。



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

蘇啟亮接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，按網上圖片顯示，他相信有部分主力牆開窿，且面積不少，「但兩邊留咗一啲無拆。」

主力牆被拆 有機會倒塌

他說，主力牆用作承受大廈本身重量及風荷載，若整幅主力牆被拆，則有機會倒塌，「因為大廈嘅中層係承受緊上層嘅重量，就好似張枱無咗凳腳咁，變得唔穩陣。」他又指，除非相關拆卸設計已入則並獲屋宇署批准，否則直接施工是非常危險，形容是不可接受。被問及局部拆除是否可行？他舉例指有部分情況或許可，例如高層建築的天台有充足承載力，倘入則獲批，「有機會做得到，但都要睇返開個窿幾大。」

至於事件中上層單位有否即時危險？他指需待屋宇署仔細調查，初步認為會出現結構問題，「但未至於倒塌」，因拆除工程已完工一段時間，且近期非打風季節，未見其影響，「但唔表示將來無問題。」

還原方案需屋宇署審批

蘇啟亮指，業主需承擔責任，但還原主力牆工程困難，包括可使用相同品質的混凝土，但有別於大廈建築期間，需以人手分批運上單位，亦要進行石屎驗收報告，隨後的修葺灌注亦非簡單工序，鋼筋重新接駁亦有一定難度。他說，有不同還原方案，但均需屋宇署審批。



他又認為，今次事件具教育意義，可予市民知悉拆去部分主力牆，不僅涉及自身單位，亦影響大廈結構，且修復費用不菲，「希望警剔到大家唔好咁做。」