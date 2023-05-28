日出康城首都疑打穿主力牆　單位介紹片段談另一結構牆：拆唔到

將軍澳日出康城首都一個單位，昨（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，惹來居民和網民熱議。翻看介紹涉事單位內部裝修的片段，女主持曾提及屋內另一幅結構牆，即分隔衣帽間兼工作間與寢區的牆身，「係結構牆嚟㗎，拆唔到」。



影片中女主持明言，分隔衣帽間兼工作間與寢區的牆身「係結構牆嚟㗎，拆唔到」。（網上影片截圖）

女主持在影片中指出，涉事單位實用面積681平方呎，原先有3間房，分別為一間主人套房及兩間睡房。為滿足業主希望可三邊下床的要求，設計師將3間房打通為一個大主人套房連衣帽間兼工作間。網民質疑有問題的，是原本處於其中一間睡房與客廳之間的牆，認為該幅是主力牆，惟影片及片中的單位平面圖顯示，該幅牆有一部分被拆除，改為新的大主人套房房門。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

至於打通3間房後的單位，衣帽間兼工作間是原設計中主人套房的位置，影片中女主持明言，由於分隔這間房與寢區的牆身「係結構牆嚟㗎，拆唔到」，反而在先天條件上，形成「非常有利嘅環境，做一個比較隱蔽嘅衣帽間」。同時設計師為免浪頫在原間隔中每間房都有的大窗台，便在衣帽間內的窗台加上木質櫈面，把窗台擴闊為書枱。

影片中女主持明言，分隔衣帽間兼工作間與寢區的牆身（紅框示）「係結構牆嚟㗎，拆唔到」。（網上影片截圖）

網上討論區昨日（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

事件於網上發酵了一整天後，首都客務處昨日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。客務處又提醒住客，指在不妨礙大廈結構及不抵觸有關大廈公契的情況下，業主及住客可按照個別意願裝修其單位內部。如需對室內牆壁作任何更改，要先填妥「室內加建或改建申請表」向客務處申請，又指主力牆是不可任意拆除更改，以免影響大廈結構。

對於涉事單位疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件惹居民及網民熱議，港鐵公司表示，首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。屋宇署回覆《香港01》查詢表示，該署之前並沒有收到相關舉報，署方正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，並會繼續跟進，如發現有任何違反《建築物條例》的情況，該署會採取適當執法行動。

屋宇署指出，涉及拆除部分主力牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。涉及主力牆又未經屋宇署批准的工程，會被視作違例建築工程。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。