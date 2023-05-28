日出康城首都單位疑打穿主力牆　屋宇署：屬實會執法　可判監罰款

將軍澳日出康城首都一個單位，昨（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件惹居民及網民熱議。港鐵公司表示，首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。屋宇署回覆《香港01》查詢表示，該署之前並沒有收到相關舉報，署方正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，並會繼續跟進，如發現有任何違反《建築物條例》的情況，該署會採取適當執法行動。

屋宇署指出，涉及拆除部分主力牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。涉及主力牆又未經屋宇署批准的工程，會被視作違例建築工程。



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

根據《建築物條例》的規定，任何涉及私人樓宇的建築工程（包括加建及改建），除非符合《建築物條例》第41(3)條有關豁免審批工程的規定，或屬於可透過「小型工程監管制度」的簡化規定而進行的小型工程，否則有關人士應根據《建築物條例》第14條的規定，委任認可人士向屋宇署呈交圖則，圖則獲批准及得到同意展開工程後，方可進行有關工程。

未經批准而進行建築工程屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁兩年及罰款40萬元。如果有關工程進行的方式導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，即屬犯罪，一經定罪，可判監禁3年及罰款100萬元。如建築工程在沒有取得屋宇署批准及同意的情況下進行，屋宇署亦可根據《建築物條例》向業主發出法定命令，飭令業主清拆有關僭建物或糾正違規情況。任何人無合理辯解而沒有遵從該署發出的清拆令，一經定罪，可判監禁1年及罰款20萬元，以及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

網上討論區昨日（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

事件於網上發酵了一整天後，首都客務處昨日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。客務處又提醒住客，指在不妨礙大廈結構及不抵觸有關大廈公契的情況下，業主及住客可按照個別意願裝修其單位內部。如需對室內牆壁作任何更改，要先填妥「室內加建或改建申請表」向客務處申請，又指主力牆是不可任意拆除更改，以免影響大廈結構。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。