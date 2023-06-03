消費券2023｜PayMe推三重優惠新用戶可享$150獎賞　推巨額大抽獎

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期2,000元將在7月16日發放，市民最快可在6月5日申請「轉會」。滙豐銀行旗下的PayMe公布推出三重消費券優惠，當中新登記及轉會用戶可獲150元獎賞。此外PayMe亦革新「儲火」功能送折扣優惠券，「儲火」同時亦可參與全民大抽獎瓜分過萬元獎池。



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PayMe推三重消費券優惠

PayMe公布，即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe的用戶，可獲取150元獎賞，在近55,000間PayMe for Business商戶消費滿300元，便可使用。

所有PayMe消費券用戶，即時獲得共1,150元折扣優惠券，在消費券發放後，可到任何接受PayMe付款的商店使用。

PayMe亦繼續聯同超過30個品牌及商戶，包括Megabox、日本城、Trip.com、實惠、sasa.com、Pizza Hut、PHD等，加碼推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享5,000 元商戶優惠。

（PayMe提供）

消費指定金額儲火獲折扣優惠券

PayMe公布，最近革新儲火功能及藉此推出「偏心Yoshi偏心你Round 1」用戶獎勵計劃。用戶只需在PayMe內開啟「自動增值」功能、在計劃的三個階段，（6月1日至28日、7月1日至27日、8月1日至29日）維持設定，在PayMe for Business商戶消費滿80元，便可開始「儲火」。

用戶每次於商店消費滿80元，將增加一個火。在每個階段內儲滿指定火數，每月可獲得折扣優惠券，儲4至5個火可獲6元優惠券、6個火或以上可獲10元優惠券。

儲火參與全民大抽獎瓜分過萬元獎池

此外，PayMe 為鼓勵用戶「儲火」，推出全民大抽獎。用戶每儲滿6個火，可增加一次抽獎機會，由即日起累積至年終，並在2024年1月30日抽獎，1,000名得獎用戶將共同瓜分上限200萬元的獎池。