消費券2023｜BoC Pay新舊用戶送$100　1蚊閃購一箱40件印尼撈麵

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期2,000元將在7月16日發放，市民最快可在6月5日申請「轉會」。中銀香港旗下的BoC Pay今（30日）公布一系列優惠，不論新舊用戶，只要領取第二期消費券，便可享有100元「現金賞」、總值高達5,000元「加碼理財賞」、消費滿50元即減5元的「勁賞全城Pay」，以及1元搶購超值產品的「閃購周」。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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中銀香港公布，其BoC Pay現時已覆蓋全港逾9萬個網上及實體商戶，若全新及現有用戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可獲多項優惠。包括享有100元「現金賞」、總值高達5,000元「加碼理財賞」、消費滿50元即減5元的「勁賞全城Pay」，以及1元搶購超值產品的「閃購周」。

逾40間商戶買滿$50即減$5 包括百佳、759阿信屋

「勁賞全城Pay」方面，由即日起至7月31日，用戶以BoC Pay使用消費券，便可在逾40間商戶享受消費滿50元立減5元的優惠，商戶包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。

5月30日，BoC Pay率先公布一系列優惠。（BoC Pay網頁圖片）

7-Eleven買滿$30減$10、1元閃購價買護膚品

至於「閃購周」方面，則聯同莎莎網店、士多、友和YOHO等商戶推出，只需以1元便可購買一箱40件印尼撈麵，保礦力水特6樽裝、LANCOME柔顏爽膚水一枝等產品，不過每日名額有限，先有先得。另外用戶在5月29日至6月2日期間，到7-Eleven便利店消費滿30元可即減10元，到萬寧門市消費滿300元即減50元。

中銀香港提醒，若客戶首次以BoC Pay領取消費券，可在6月5日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，其後複製「特定識別號碼」，前往政府消費券電子登記平台（按此），按指示登記以BoC Pay收取消費券，完成後將會收到政府的短訊通知，便可在7月16日獲發消費券。

「加碼理財賞」優惠高達5,000元。（BoC Pay網頁截圖）