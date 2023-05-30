消費券2023｜WeChat Pay HK搶「轉會」客　新用戶贈五張$10現金券

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府公布第二期消費券將於7月16日派發，今次可讓市民「轉會」更換領取消費券的電子支付工具，現有六大支付工具平台陸續宣布「搶客」優惠。其中WeChat Pay HK今日（30日）宣布，新登記或「轉會」用戶可享$50電子現金券，所有用戶亦可參加五次抽取$98電子現金券機會，連同做任務獲得雙倍印花賞，獎賞總值可高達238元。



「轉會」新用戶可獲5張$10電子現金券

WeChat Pay HK宣布，6月1日起將推出三大獎賞，回饋現有用戶，以及迎接全新用戶選用。第一項是由6月1日起至7月15日，所有新登記用戶、即在2023年消費券計劃第二期登記選用WeChat Pay HK，可獲贈總值50元的電子現金券，新登記用戶只要進入其帳戶的「政府消費券」頁面，內含5張價值10元的電子現金券，在全港接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿20元，並透過WeChat Pay HK付款時可使用1張。

所有用戶可享5次抽獎機會

第二項是為面向所有選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，所有已登記用戶可享有5次限時抽獎機會，在推廣期內進入其帳戶的「政府消費券」頁面，可提前體驗２次抽獎機會。當用戶成功選用WeChat Pay HK登記2023年消費券計劃第二期消費券，可再獲贈3次抽獎機會。用戶只要點擊頁面「立即抽獎」按鈕就可進行抽獎，每次抽奬均有機會抽取價98元電子現金券1張，或介乎5元至8.8元的電子現金券，又或多個商戶的5元或10元電子現金券。

WeChat Pay HK用戶點擊頁面「立即抽獎」按鈕就可進行抽獎，每次抽奬均有機會抽取價值高達$98電子現金券1張，或表內其中一項獎賞。（WeChat Pay HK圖片）

雙倍印花賞兌換$10電子現金券

第三項是為所有領取消費券的用戶提供雙倍印花賞，只要在「印花專區」基礎消費任務裡，獲得雙倍基礎印花額度，用電子印花兌換各大商戶電子現金券。推廣期是7月16日起，每月可以使用雙倍電子印花額度額外兌換價值10元的電子現金券，期內可獲50元電子現金券。

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