港大與奧比斯推青光眼篩查計劃　首階段三區50歲以上公屋住戶受惠

為及時檢測具有青光眼和黃斑點受損的患者，港大醫學院聯同奧比斯推出青光眼篩查計劃，首階段會設3,000個名額，抽出南區、觀塘及大埔區公屋戶，50歲以上的住戶可憑邀請信和住址證明到網上預約，服務包括視力檢查、眼壓測試、光學斷層掃描等。



奧比斯聯合香港大學眼科學系首推「視」不宜遲——青光眼人工智能 ROTA 篩查計劃。（受訪者提供）

港大眼科學系早前研究發現，72%早期青光眼患者的眼睛在黃斑和視網膜中央區域有軸突纖維損失，即會影響中央視力。由於具有青光眼和黃斑點受損的患者，面臨著更高的失去中央視力的風險，故港大醫學院眼科學系聯同奧比斯推出篩查計劃，為逾 3,000 名隨機選擇年滿 50 歲的香港永久居民公屋住戶提供免費全面眼科檢查服務。

3000名額供南區、觀塘、大埔區居民參加

至於首階段會設3,000個名額，南區、觀塘及大埔區公屋戶抽出「幸運兒」，每戶有兩個名額，在香港大學眼科中心、觀塘地區康健站及大埔地區康健站作青光眼篩查。50歲以上的住戶可憑邀請信和住址證明到網上預約，服務包括視力檢查、眼壓測試、光學斷層掃描（OCT）影像檢查及與眼科醫生的醫療諮詢，如篩選到居民需要進一步治療，會提供轉介到公立或私家眼科門診跟進治療。計劃亦將於明年展開第二階段推展至全港。

由於青光眼中的黃斑受損難以通過傳統的臨床診斷方法檢測出來，相關計劃亦特別用到了ROTA 技術，可以無創、無接觸地檢測視網膜上的視神經纖維，顯著地提高了早期檢測青光眼所造成視神經損傷的準確性，包括在黃斑區以內和外的受損，診斷方法準確度較傳統高出三成。