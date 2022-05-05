濕性老年黃斑病變　可數周內致盲　團體推注射治療資助最高一萬元

老年黃斑病變為難以察覺的眼疾，早期並無徵狀，目前沒有方法令黃斑感光細胞重生，即患者於後期發現時，視力已變得模糊，為時已晚。近年醫學界以眼球注射藥物作治療，有研究指持續及較頻密注射藥物，患者的視力改善較明顯。惟該治療在醫管局仍屬自費項目，有礙經濟困難的患者康復，故有病友組織推出藥物資助計劃，以減輕患者用藥的經濟負擔。

至於申請條件及手續簡單，任何醫管局患者的香港永久性居民，只需符合以下其中一項，包括領取綜援、傷殘津貼、年滿65歲，均可申請，最高可獲一萬元資助。



老年黃斑病變為難以察覺的眼疾，早期並無徵狀。（中大圖片）

病情惡化僅數周時間 籲患者把握治療黃金期

眼科專科醫生黃禮文表示，老年黃斑病變可分為乾性和濕性，乾性個案佔九成，一旦病情惡化則有機會轉成濕性。

濕性老年黃斑病變初期，或無明顯症狀，視野未受影響，然而發展至晚期，將出現色彩減淡或變差、影像變形或扭曲、中央視覺現黑點等。他強調，該病為全球主要致盲原因之一，由於病情惡化僅為數周時間，呼籲患者需把握治療黃金期。

黃又指，根據醫管局2010年一份文件，便提到眼科專業估計，全港每年約有3,000宗濕性老年黃斑病變新症。而年齡增長為病發的最主要風險因素，其他因素包括不均衡的飲食習慣、吸煙、長時間接觸猛烈陽光、三高或心血管疾病、家族遺傳等。

接受五針視力維持基線水平

黃表示，眼球注射藥物為目前全球主流療法，需要局部麻醉及消毒，醫生將放入眼皮擴張器，以固定眼球位置，再用極細小的針頭注射至眼內。患者在接受治療後首三個月，每個月需注射一次，其後醫生經評估將再制定注射時間表。

黃引述達3萬患者參與的全球性研究指，84%首次接受治療的患者，經每月注射一次速效劑量後，相比沒有採用藥物注射治療的患者，於視力測試中額外多看4.2個字母。研究亦發現，視力與注射密度成正比，首年注射最少五次的患者，視力能維持基線水平，當接受不少於八次注射，可達到至少15個視力表字母。

現年87歲的鄧先生，五年前因視力模糊，影響日常閱讀求醫，在完成白內障手術後，發現他的右眼患有濕性老年黃斑病變，因此視力未完全恢復。幸好左眼正常可互補視力，對日常生活未帶來嚴重影響。最終他於今年1月申請資助，獲批後如釋重負。

籲撇開「人老眼矇好正常」觀念

雖然持續該注射治療有助視力不再惡化，但香港視網膜病變協會會長曾建平先生指，長者沒有收入難以持續接受治療。他亦認為，社會對老年黃斑的宣傳不足，以致患者對疾病缺乏認知，減低接受治療的意欲，呼籲市民撇開「人老眼矇好正常」的觀念。

惟目前該治療方式，在醫管局仍屬自費項目，有礙經濟困難的患者康復。黃禮文稱，現時公立醫院的費用約7,000元一針；各私家醫院的收費則有差別，中位數約18,000元至20,000元一針。

根據醫管局2010年一份文件，便提到眼科專業估計，全港每年約有3,000宗濕性老年黃斑病變新症。（資料圖片／歐嘉樂攝）

最多可獲得10,000元資助

香港視網膜病變協會及香港醫護聯盟合辦藥物資助計劃，為適合使用眼球注射藥物的患者提供援助。曾表示，計劃的申請條件相對寬鬆，任何醫管局患者的香港永久性居民，只需要符合以下其中一個條件︰領取綜援、傷殘津貼、年滿65歲的長者；便可申請資助。

資助額方面，第一針為1,000 元，第二針為2,000元，第三針為3,000元，第四、五針合計共資助4,000元，即患者每隻眼晴最多可申請四次，在限期一年的資助期內，最多可獲得10,000元資助。曾稱，審批時間一般為數周，資助名額並無上限，截止報名日為年底，「唔需要睇呢樣睇嗰樣，大家可以放心申請。」

申請方式如下︰患者要先致電 2155 0262 向職員查詢，經初步電話了解是否符合申請資格後，預約並親臨香港醫護聯盟辦公室，以出示所需文件正本及填寫表格。申請成功後，資助金額將直接傳入患者銀行戶口，亦可親身到辦公室領取支票。

香港醫護聯盟的地址為「荃灣海盛路11號 One MidTown1917室」；辦公時間為周一至五早上9時30分至下午5時30分，下午1時至2時為休息時間。