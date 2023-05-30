港車北上｜抽籤系統出錯車主憂「被登記」　陸頌雄促承辦商交報告

「港車北上」將於7月1日起正式實施，首輪電腦抽籤登記昨日開始，有多名車主昨早發現「被登記」，擔心被他人冒認身分。運輸署事後指相關電腦程式出錯，表示已作修復。

立法會交通事務委員會委員陸頌雄今（30日）於電台節目表示，承辦商需交詳細報告作出交代，「點解第一日就甩轆，影響車主信心。」香港汽車會會長李耀培則指，有車主反映首日早上系統出現網絡擠塞，他擔心若申請過程阻滯多，包括多次抽籤也未能成功，或會影響車主申請意欲。



「港車北上」將於7月1日起正式實施，已獲批的香港私家車屆時可經港珠澳大橋往來香港與廣東省。(資料圖片)

陸頌雄在港台《千禧年代》指，昨日登記系統一度出錯，他認為承辦商需妥善報告交代：「點解第一日就甩轆，影響車主信心。」

倡延長抽籤日期及增加中籤名額

運輸署提醒，如未能成功中籤，需於下一輪作重新抽籤登記。陸頌雄建議，署方把每次抽籤日期延長，並增加中籤名額，「唔使車主心掛掛。」他又期望，運輸署可加強宣傳，提醒車主包括內地法規、泊車及充電注意等事宜，「希望頭啖湯可以減少意外或出錯。」

運輸及物流局昨表示仍在商討每日出行名額，下月公布。陸頌雄指，車主期盼名額愈多愈好，以不用申報最為理想。他認為樽頸位在關口配置，初期要考慮處理車流量，建議日後可作擴充包括增加閘機及人手，「令到最終達致唔需要配額，可自由出行。」

▼港車北上申請資料▼



汽車會：申請阻滯多會影響意欲

汽車會會長李耀培在同一節目表示，「港車北上」容許在大灣區往來，對車主而言是喜訊，首日有9,500架私家車成功登記抽籤，顯示反應熱烈。他表示，昨日早上有車主申請時遇上系統網絡擠塞，希望問題獲悉善解決。他又提到，若申請過程遇上很多阻滯，包括多次抽籤也未能成功，可能會影響車主申請意欲。

此外，「港車北上」申請者成功中籤後，要在指定日期的72小時內提交正式申請，他擔心部分未持有內地駕駛執照的車主或未必趕及申辦，提醒他們事前做好準備，「先拎咗駕照，再攪珠，咁就穩陣好多。」

籲申請人先領內地駕照才抽籤

電動車亦符合「港車北上」資格，李耀培指，即使座駕已充滿電源，但來回港珠澳大橋的行程已消耗大半，提醒車主應事先留意駛離港珠澳大橋後最近的叉電站位置。

電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

電動車充電轉插器要重安全

他又提到，本港電動車使用歐洲製式，車主北上時需購買國標充電轉插器，他提醒要注意其質量安全，若質量欠佳，則未必成功叉電或可引起火警，亦應注意有否保用：「千祈唔好上淘寶買」，亦要緊記投保第三者責任保險。李耀培另提醒，車主宜開通微信支付，一旦內地停車場未能識別車牌，亦可經人工通道泊車。

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼

