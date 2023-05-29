港車北上｜車主今早填表抽籤　提交資料發現「被登記」向運署投訴

撰文：黃偉倫
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「港車北上」今日（29日）供擬申請者提交資料參加抽籤，中籤者方可於最早在6月1日正式申請，記者早上10時於「港車北上」官網實測發現，甫開放抽籤登記已需輪候，前面有逾千人在輪候隊伍，等候時間約10分鐘。
有不同市民向《香港01》反映，在網上提交資料後，獲告知「錯誤」，稱事主已登記「本輪電腦抽籤」，坦言擔心資料被盜用，即向運輸署電郵或致電政府熱線1823查詢，何以「被登記」，但只能乾等。
《香港01》正向運輸署查詢。

讀者陳先生向《香港01》表示，今早10時30分上網申請「港車北上」抽籤，在提交之後「話我已經登記咗，其實我冇」，他更留意到其他讀者在《香港01》相關新聞上留言都有一樣經驗，所以即以手機應用程式向「1823」查詢，他慨嘆「當然冇咁快有消息」。

另一讀者亦叫陳先表，表示今早大概花15分鐘時間排隊，至上午10時30分進入網站，「入好資料就顯示被登記了」。他表示，「第一時間係擔心資料被盜用，後來知道好多個案」，他懷疑系統出了問題，亦擔心有集團將部分車主資料「被登記」。


他無奈表示，作為「小市民都係只可以郵件向運輸署查詢」。

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