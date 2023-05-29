港車北上｜暫7人爭1個申請名額　最快10天獲批　電動車要帶轉接器

「港車北上」今日（29日）正式接受駕駛者登記抽籤，中籤者最早於6月1日申請。運輸署表示，今日截至下午5時，一共有9,500人成功登記。首輪抽籤的中籤者，需要於6月上旬遞交申請，而每個工作天只處理200個申請，即現時已有近七個人爭一個名額。不過首輪登記明晚（30日）才結束，而且抽籤非先到先得，意味如要成為首批「港車北上」人士，競爭或將更激烈。運輸署表示，假如不中籤，其登記會作廢，需要於下輪再次申請。

當局又指，預計整個申請過程最快10天完成，費用一共2,000至3,000多元，視乎車保年期及車款。另外，如駕駛電動車北上，駕駛者需自備轉接器充電。



「港車北上」官方網站

▼港車北上三大申請程序▼



實施首周每個工作天接受200個申請 次周增至300個

「港車北上」今早接受駕駛者登記抽籤，運輸及物流局與運輸署下午舉行技術簡介會，與傳媒講解申請流程和方法。首輪抽籤登記由今早10時至明晚11時59分結束，截至今午5時，一共有9,500人成功登記。抽籤結果於5月31日上午10時公布，中籤者按指定時間，於6月1至10日遞交申請。

為確保「港車北上」有序落實，首星期每個工作天接受200個申請，換言之，6月1至10日，只有1,400個名額，以現時9,500人登記計算，即幾乎七個人爭一個名額。

▼港車北上抽籤時間表▼



電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

本次未能中籤不會自動轉下輪抽籤 下月再次登記

署方表示，假如今次未能中籤，其登記便會作廢，不會自動參加下輪抽籤，駕駛者需再次上網登記。有幸中籤者，署方表示，由遞交申請起計，最快可於10個工作天內獲批，但前題是申請人在接獲內地通知後，即時安排到驗車及購買內地保險。至於整個程序的費用，局方預計需約2,000至3,000元，視乎申請人所購的保險年期，以及車款。

▼港車北上申請資格▼



政府近年推廣電動車，但北上又是否可駕駛電動車呢？署方指，由於國內的充電標準，無論是直流電抑或交流電，都是採用GB/T標準（國標充電標準），因此港人需自備轉接器，才能使用當地充電設施，署方之後會準備相關資料。局方則指，內地建議使用高德地圖、百度及微信等，尋找當地充電設施。

已向廣東省提交本地車牌樣式助停車場改辨認設備

之前有議員關注港車未能進入內地停車場，局方今日表示，港府已向廣東省提交本地車牌樣式，當地停車場的大營辦商正改進其設備，辨認香港車牌。他續指，「澳車北上」時亦是同樣情況，相信並無大問題。

政府之前指，「港車北上」實施後，每日北上車輛會設限額，而且需要事先預約。局方表示，具體數量仍在商討中，6月中前會交代，並會參考「澳車北上」經驗，例如當地初時數百個配額，之後逐步加至約2,000多個，強調配額會有序上升。

▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼



+ 3

另外，現時香港車輛如車齡達六年，在踏入第七年續牌時，便要驗車證明車輛安全，適合行駛。署方指，如要申請「港車北上」，不論車齡幾多年都需到中檢驗車；而且如果滿六年，亦同樣要提交驗車紙，若之前在香港續牌時已驗車，則可使用該驗車紙。然而，如剛巧達六年，又未到第七年續牌而未驗車，車主便要提早驗車，以滿足「港車北上」要求。