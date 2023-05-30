港車北上｜首輪申請今晚截止　暫接1.64萬宗登記　近12人搶1名額

「港車北上」周一（29日）起接受駕駛者登記抽籤，登記將在今晚（30日）11時59分截止。運輸署表示，截至今午5時，共接獲1.64萬人登記申請，抽籤結果會於明日（31日）上午10時公布，中籤者按指定時間於6月1至10日遞交申請。以「港車北上」首星期每個工作天（周一至周五）只接受200個申請計算，料只有1,400個名額，即首周平均近12人搶一個名額。



「港車北上」官方網站

▼港車北上三大申請程序▼



「港車北上」一連兩日的首輪登記今晚11時59分結束，運輸署稱截至今日下午5時，共有1.64萬人成功登記，抽籤結果於5月31日上午10時公布，中籤者按指定時間，於6月1至10日遞交申請。由於首個星期每個工作天只接受200個申請，故6月1至10日只有1,400個名額，因此暫時平均近12人搶一個名額，首周競爭頗為激烈。

運輸署早前表示，假如今次未能中籤，其登記便會作廢，不會自動參加下輪抽籤，駕駛者需再次上網登記。有幸中籤者由遞交申請起計，最快可於10個工作天內獲批，但前題是申請人在接獲內地通知後，即時安排到驗車及購買內地保險。至於整個程序的費用，局方預計需約2,000至3,000元，視乎申請人所購的保險年期，以及車款。

▼港車北上抽籤時間表▼



電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

▼港車北上申請資格▼



▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼

