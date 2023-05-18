8度海逸酒店蛋糕再驗出蠟樣芽孢桿菌超標百倍　食安中心提檢控

食物環境衞生署食物安全中心今日（18日）公布，早前被驗出蠟樣芽孢桿菌超標的8度海逸酒店咖啡閣（CAFE CORNER），之後再抽取蛋糕樣本檢驗，發現每克含1,100萬個蠟樣芽孢桿菌，再次超出《食品微生物含量指引》所列明的每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌109倍。目前CAFE CORNER已經暫停出售所有相關食品，食安中心決定向酒店提出檢控。



8度海逸酒店咖啡閣（CAFE CORNER）。8度海逸酒店網頁相片

根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。食安中心上周五（12日）公布，從位於土瓜灣8度海逸酒店地下食肆咖啡閣（CAFE CORNER）抽取的樣本被檢出每克含1,300萬個蠟樣芽孢桿菌，較《指引》超出129倍。食安中心隨即在該處所再抽取蛋糕樣本作跟進調查，結果顯示該樣本每克含1,100萬個蠟樣芽孢桿菌，亦即再次超出《指引》列明的109倍。

食安中心指，早前已知會涉事食物業處所上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心今日亦已派員再次巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求採取改善措施、檢視和改善生產流程及繼續進行徹底清潔和消毒，並就事件提供改善計劃書。

有關處所已按食安中心指示暫停出售所有相關食品，食安中心已就上述違規事項向該食物業處所提出檢控。

食安中心提醒，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。