食物中毒｜貝類中毒或致癱瘓失憶！食安中心教點食扇貝防中毒3招

東涌一食肆早前爆出食物中毒，兩名女子吃花蛤後出現嘔吐、腹瀉等症狀。其實不少貝類都有可能積聚天然毒素，日前食安中心發文，提醒大家要小心進食貝類海產。並講解貝類常見的5大毒素，及食用注意事項。



花甲年華。（資料圖片）

貝類食物中毒不罕見 上年一人中毒險死

貝類食物中毒比想像中常見。上月初，東涌東薈城的「花甲年華」餐廳，爆出貝類中毒個案，兩名女事主每人約吃了10隻花蛤，食用後一小時內便出現上吐下瀉，以及腹部痙攣的情況；在2022年9月，一名紐西蘭女子吃了自己在海灘撿的硯後急性中毒，嘴唇發麻、頭暈、視力失焦，翌日早上更出現全身麻痹、難以呼吸等情況，需緊急送院。

貝類中毒5大類 輕則屙嘔重則致命

食安中心提醒市民，雙殼貝類軟體動物（日常食用貝類）的天然食物，包括某些會生產毒素的海藻，貝類吃下有毒素的藻類後，會積聚其組織內。如青口、蜆、蠔、扇貝和象拔蚌等，都曾有涉及過貝類中毒。

按圖看貝類中毒5大類別：

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1 麻痺性貝類中毒

由麻痺性貝類毒素引致。麻痺性貝類毒素是一組包括石房蛤毒素在內的水溶性生物鹼神經毒素。病發期一般在30分鐘內，主要症狀為神經系統症狀如嘴唇、口腔和舌頭刺痛、四肢麻痺及呼吸癱瘓，可致命。

2 下痢性貝類中毒

由下痢性貝類毒素引致。下痢性貝類毒素是一組包括岡田酸在內的脂溶性聚醚毒素。病發期由30 分鐘至3小時不等，症狀有腹瀉、嘔吐和腹痛等，一般不會致命。

3 神經性貝類中毒

由神經性貝類毒素引致。神經性貝類毒素是一組包括短裸甲藻毒素在內的脂溶性聚醚毒素。病發期由數分鐘至數小時不等，會出現腸胃不適症狀如腹瀉和嘔吐；神經系統不適症狀如嘴唇、口腔和舌頭刺痛，一般不會致命。

4 失憶性貝類中毒

由包括水溶性胺基酸軟骨藻酸在內的失憶性貝類毒素引致。發病期不等，腸胃不適症狀在24 小時內；神經系統不適症狀在48 小時內。會有腹瀉和嘔吐的症狀，亦有機會出現神經系統不適症狀，如神志不清和短暫喪失記憶力。年老患者曾出現死亡個案。

5 原多甲藻酸貝類中毒

由包括脂溶性毒素原多甲藻酸在內的原多甲藻酸貝類毒素引致。會在數小時內病發，主要為腸胃不適症狀如腹瀉和嘔吐，一般不會致命。

扇貝的內臟。（圖片資料：食安中心）

食安中心：進食貝類3大注意事項

食安中心提醒市民，關於進食貝類時需要特別注意的事項。首先，因為貝類毒素耐熱、無臭無味，烹煮、冷藏或其他配製食物的程序均不能破壞這些毒素，徹底煮熟都有機會中毒；再者，貝類當中的毒素不明顯，肉眼不能區分有毒和無毒的貝類水產，因此必須向可靠來源購買貝類水產；最後，因為貝類毒素一般來說都集中積聚於內臟，為減低貝類中毒對健康帶來的風險，在進食前應盡量除去並棄置所有內臟。

資料來源：食安中心