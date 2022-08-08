ESG表現影響企業集資及存亡　工程師成就不可或缺環保節能環節

近月熱浪襲港再次突顯全球暖化越趨嚴重，各國對氣候問題關注度提升，尤其講究大型企業營運或進行生產時對環境造成的影響。近年金融投資機構亦注重企業在環境、社會和管治方面的表現（簡稱「ESG」），並以此作為評核投資標準之一，以往部分企業以改善ESG表現作為吸引投資者的「宣傳工具」，現在它卻漸漸成為企業能否獲得大型投資者青睞的「生死存亡」準則。工程師在環境部分的工作是舉足輕重，特別涉及能源使用的屋宇裝備設施，因香港建築物佔全港用電量達90%，故在建築物實踐節能是工程師們的基本目標。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



簡稱「ESG」的環境保護、社會責任和公司管治（Environmental, Social and Governance）被納入營運準則的情況越來越普遍，筆者視此為嵌入式管理去確保成效，表現的高低更成為金融市場主流投資指標。環境保護（Environmental ）是指污染防治、控制和節能減排；社會責任（Social）是有關客戶、員工關係與福利及影響的利害處理；公司管治（Governance）牽涉商業競爭、倫理、供應鏈管理以至商譽課題等。香港交易所過去宣佈自2016年起所有上市公司均需遵守《環境、社會及管治(ESG)報告指引》進行報告，否則公司需要公開解釋不遵守的原因。

其實「ESG」一詞最早估計於80年的美國出現，資料顯示，1981年時由全美大型企業執行長組成的商業圓桌會議簽署「企業目的」宣言，當中指出企業與社會是共生關係，作為社會的一份子，企業能否對社會負責任將決定它能不能長久生存，可算是「ESG」出現的最早依據之一。

2004年時聯合國發表《Who Cares Win》報告，首次建議將「環境、社會和管治」納入投資決策或企業經營的評量基準，時任聯合國祕書長安南認為，在投資分析框架裡面，應該將提升公司對環境的保護、對社會的貢獻及企業治理，作為投資經理工作目標之一，認為此舉可以對社會、金融市場及個人投資組合等帶來正面影響。

此後，「ESG」表現越來越受大型機構重視，尤其在金融市場內，過往不少公司只借此作為提升品牌形象的「工具」，其後此指標演變成企業能否生存的要素，因近年有大型調查發現，若有公司不進行「ESG」評估或評估不達標，有多達49%投資者會因此不投資予該公司，甚至撤資，故做好「ESG」已是企業生死攸關之事。

要改善公司「ESG」表現，在環境保護、節能減碳方面不得不借助工程師等工程界專業人士的幫助，因上市公司每年要進行評估及撰寫報告，交代在環保節能及減排減碳等範疇的「成績表」，而公司在評估哪方面需改善以達至節能等要求，以致評審表現時均需由工程師等專業人士處理。為應對持續增加的專門人材需求，各大專院校新增不少涉及相關工作的學士或碩士學位等，包括理大的建築環境及能源工程學系和會計及金融學院、城大能源及環境學院、不同院校的短期課程，均有較專門的科目，除了工程上的知識，亦會教授處理相關財務報表的技巧等。

近年本港除私人公司外，不少公營機構亦積極參與此評核，甚至大型醫療機構也投入準備製作「ESG」報告，醫院等廿四小時運作的大樓，亦更需要進行相關評估得以檢視營運時的可持續性。筆者認為，若越來越多企業重視其「ESG」表現，當局亦致力提倡及大力推動環保及達至碳中和工作，可為整體社會環境帶來正面影響，長遠為全人類福祉帶來莫大益處。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

