日出康城拆主力牆｜工程師學會指難30日內復原　之後可能變形滲水

近日將軍澳日出康城有單位違規拆走部份主力牆，屋宇署要求業主須在15日內展開相關工程，30日內完成工程，香港工程師學會指30日內完成工程有一定的困難，但相信署方會特事特辦。



學會又指，結構改動或令原本沒有受力的地方變成受力，復原後可能仍有變形和滲水情況。



改動單位前 應先查圖則及諮詢專業人士

學會指事件反映未有聘請專業工程師的後果，建議公眾在改動私人單位前，先於屋宇署樓宇資訊中心或透過「百樓圖網」系統查閱樓宇記錄。如有疑問，應諮詢建築專業人士，如註冊結構工程師/認可人士等意見，以確保工程能合法地進行。

結構分部榮譽秘書陳世平指，今次改動可能令樓宇有局部性的風險，他指結構荷載因應改動而重新分布，原先沒受力的地方可能會受力，長遠來說可能影響承載力，因而令新受力位置變重，引發變形和滲水情況，可能在事主單位發生，亦有可能在樓上單位發生，但需要現場觀察才能確認。

結構分部副主席鄧作基指，聘請到專業人士都需要15日，署方批即需要等候兩個月，批則後仍可能有其他要求要處理，一般程序已經要90日，認為按時完成工程機會不大。

屋宇署署長余寶美表示，日出康城首都有單位拆去部份結構牆，署方高度關注事件。（呂穎姍攝）

修復方案須結構工程師計算 或涉及其他樓層

鄧作基指，樓宇的結構構件於該違規改動後，雖無即時危險，可能已受影響。結構構件有可能無法完全復原，但修復方案仍須符合樓宇結構安全標準。由於牽涉重要結構改動，有關工程並不屬於豁免工程或小型工程。可行修復方案，如鑽孔插鐵及重澆石屎。其他結構構件亦有可能需要加固，有關修復方案需經註冊結構工程師精密計算，而修復方案可能涉及其他樓層。

修復方案程序包括委任註冊建築專業人士，即認可人士及註冊結構工程師。註冊結構工程師查看原有結構批准圖則、到現場檢查及勘察、準備評估報告、準備結構分析及可行修復方案。修復方案須獲屋宇署批准及同意方可聘請註冊承建商施工，並由認可人士及註冊結構工程師監管。

結構牆上開洞口 須屋宇署批准結構工程師的方案

如果業主想在結構牆上開一個洞口，例如開一個門口，並非完全沒有可能，但要有一定程序。首先要聘請認可人士及註冊結構工程師準備改動及加建方案，註冊結構工程師經結構分析後，於改動及加建方案中，加入有關加強現有結構的細節，方案獲屋宇署批淮方可施工。業主亦須聘請註冊承建商施工，並由認可人士及註冊結構工程師監管，開鑿洞口前，須於樓層安裝臨時支撐及鞏固現有結構。