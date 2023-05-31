康城主力牆風波｜修復亦難完全回復原有狀態　余寶美：好難返轉頭

將軍澳日出康城「首都」有單位被揭擅自拆去部份主力牆，屋宇署署長余寶美今日（31日）在電台節目表示，涉事主力牆無拆除近窗邊、承托橫樑的地方，對維持大廈結構有幫助，當局整體評估後認為有關改動對大廈結構無危險，但要詳盡調查所衍生的長遠影響，「拆咗個窿修補返，係可以達到返法例上嘅標準......但不能夠話佢補返就等於100%原本一樣。」



余寶美稱，業主須作出修復，包括接駁鋼筋等，相信其委任的結構工程師需時不久便能提交報告，而當局亦會審視有關修復方案是否能達到現時法例標準，強調會盡快審批，在調查後會諮詢律政司法律意見，決定下一步行動。



余寶美稱大廈結構無危險 惟只佔全座大廈結構牆1%不代表影響細

余寶美早上先後在商台和港台的節目表示，涉事單位拆除主力牆對大廈結構有影響，強調她昨日稱被拆除主力牆只佔全層大廈結構牆1%不代表影響細，「可能市民未係完全理解，佢嗰幅牆拆個部份，佢唔係拆到去邊邊，佢只係近窗邊、個結構窗痴住窗嗰度，係承托住個窗邊上面有個橫樑，嗰一部份結構牆佢係冇拆到。」

將傳召涉事各方接受問話及諮詢律政司法律意見

余強調當局是經過專業評估，才能判斷到涉事單位的改動並不對大廈結構構成危險，周邊住戶毋須過份憂慮，而當局已開始就涉事單位拆除主力牆對大廈結構的長遠影響，作更詳盡評估，業主委聘的結構工程師亦要清楚計算改動對大廈結構的影響，並與署方商討修復方案，包括接駁鋼筋。屋宇署認為需時不久，當局亦會在收到報告後盡快審批。

她提到，當局會調查事件，包括要求涉事各方接受問話，隨後會撰寫報告和徵詢律政司的法律意見，而調查方向亦包括承建商其他單位。

被問到業主日後修補主力牆等做法能否完全解決問題，余寶美表示，「打咗個窿再修補返，梗係唔係幾好啦，所以我哋成日話唔好隨便做呢樣嘢，有陣時有啲嘢做咗真係好難返轉頭」，但當局是以現行相關法律為標準，「佢拆咗個窿，佢要修補返，佢係可以達到返法例上嘅標準，我只能夠咁講，你不能夠話佢補返就等於100%原本一樣，咁梗係唔係等於啦。」

打咗個窿修補返梗係唔係幾好啦，有啲嘢做咗真係好難返轉頭，佢拆咗個窿修補返，係可以達到返法例上嘅標準......你不能夠話佢補返就等於100%原本一樣。 屋宇署署長余寶美

屋宇署不接受業主所裝臨時支架 已要求以「千斤頂」取代

業主已在拆除主力牆的位置加裝臨時支架，但她直言，「個支架我哋係唔接受，始終佢都係承重有個重量」，當局已與業主委任的結構工程師就改善達共識，包括會盡快安裝「千斤頂」取代臨時支架。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

審批大廈單位申拆主力牆要仔細研究：（申請）應困難重重

至於日常申請拆除主力牆會否獲批，她則表示，要視乎業主聘用的註冊結構工程師所申請提交圖則，包括在設計上能否彌補拆牆的影響，難以一刀得「講得或者唔得」，但坦言「應該係困難重重，因為咁高嘅大廈要做一個咁樣嘅窿，批得到我相信我哋真係會好仔細同個結構工程師討論，但係譬如嗰座大廈你係最高嗰層，或者你係一間屋仔，或者我哋要批，佢需要考慮嘅嘢係容易啲。」