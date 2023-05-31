港車北上｜17261個登記中1600個中籤　明起交申請（附中籤編號）

「港車北上」周一（29日）起接受駕駛者登記抽籤，周二深晚（30日）11時59分截止。運輸署表示，共接獲17,261個「港車北上」抽籤的成功登記。抽籤結果今日（31日）上午10時公布，共有1,600個車主中籤成「幸運兒」，需於指定時間6月1日（星期四）至10日遞交申請。



「港車北上」官方網站

▼港車北上中籤編號▼



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網上下載中籤編號名單

▼港車北上三大申請程序▼



「港車北上」一連兩日的首輪登記，至昨晚11時59分結束，運輸署表示共收到17261個成功登記。抽籤結果今早10時公布，中籤者需按指定時間，於6月1至10日遞交申請。首個星期每個工作天只接受200個申請，其後再增加至300個。

運輸署早前表示，假如今次未能中籤，其登記便會作廢，不會自動參加下輪抽籤，駕駛者需再次上網登記。有幸中籤者由遞交申請起計，最快可於10個工作天內獲批，但前題是申請人在接獲內地通知後，即時安排到驗車及購買內地保險。至於整個程序的費用，局方預計需約2,000至3,000元，視乎申請人所購的保險年期，以及車款。

▼港車北上抽籤時間表▼



電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

▼港車北上申請資格▼



▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼

