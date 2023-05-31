高先影院取消《尚未完場》6.4包場　指院方獲業界代表提醒敏感

網購平台「如一 AsOne」原定在6月4日晚，於高先電影院包場舉行「《尚未完場》暨導演映後談」，活動將播放紀錄由璇宮戲院到北角皇都戲院，及其創辦人歐德禮（Harry Odell）一生，並設30分鐘映後坐談，與導演徐岱靈和祁凱達對談。



「如一 AsOne」今晚（31日）在Facebook發文指，剛接獲高先電影院通知，指電影院接獲「業界代表」提醒當晚為敏感日子，避免聚集活動，高先經考慮後決定取消包場。



高先電影院。（資料圖片／鄧栢良攝）

網購平台：「業界代表」提醒高先當晚需避免聚集活動

網購平台「如一 AsOne」在Facebook發文通知，將取消6月4日《尚未完場》包場活動，並稱剛剛接獲高先電影院通知，指電影院被其「業界代表」提醒，當晚是敏感日子需要避免聚集活動，故高先電影院經考慮後決定取消包場。

平台稱暫未知包場活動能否改期進行，稍後會再同高先溝通，並指會逐一通知報名者，當有新包場日子後會再作公布；平台更指「呢個日子真係特別，出街睇戲都唔可以。」

網購平台「如一 AsOne」在Facebook發文通知，將取消6月4日《尚未完場》包場活動。（如一 AsOne FB）

《尚未完場》導演：感非常遺憾及可惜

該片監製兼導演徐岱靈表示，對無法舉行感非常遺憾及可惜，並稱自4月安排放映以來，每個周末均是觀眾來看電影的熱門時間，兩位導演亦只有周末能到場謝票，與觀眾交流，過去兩個月皆如是，期望未來日子繼續與大家見面。

影片屬紀錄片 講述皇都戲院創辦人歐德禮一生

根據網站，活動原定6月4日晚上7時50分舉行門票約150元，名額為74人，網站顯示已「售完」。活動先播放紀錄片《尚未完場》，為一套紀錄由前身璇宮戲院到北角皇都戲院、及娛樂大亨歐德禮（Harry Odell）的傳奇一生，導演是徐岱靈和祁凱達，分別為《鏗鏘集》前編導及「活現香港」共同創辦人，後者更是皇都保育行動一員。活動將設30分鐘映後坐談，參加者可與導演對談。