32人食Kama Delivery到會黑松露蒸蛋食物中毒　4人糞便有沙門氏菌

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，正調查四宗懷疑食物中毒個案，共涉及32人，他們分別在7月23或24日進食購自Kama Delivery Catering的到會食物「黑松露蒸蛋」，並在進食後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心和嘔吐。其中24人已求醫，七人需入院，有四人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。衞生防護中心提醒市民，在外進食時，要光顧可靠及有牌照的食肆。



32人食過Kama Delivery Catering到會的黑松露蒸蛋後上吐下瀉。（Kama Delivery by Master kama Facebook圖片）

總共涉及四宗到會個案 7人要入院

衞生防護中心正調查四宗懷疑食物中毒個案，首宗個案涉兩男五女，年齡介乎2至59歲，他們於7月23日進食Kama Delivery Catering的到會食物，其後約六至27小時出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心和嘔吐病徵。

第二宗個案則涉七男四女，年齡介乎8至48歲，及第三宗個案的一對年齡分別為41及6歲的男女，均於7月24日進食同一到會食物後5至23小時出現類似病徵。而第四宗個案涉及八男四女，年齡介乎3至48歲，他們在7月23日進食同一到會食物後約9至35小時出現類似病徵。

32人中有24人已求醫，當中七人需入院，全部病人情況穩定，有四名病人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。

衞生署衞生防護中心正調查四宗懷疑食物中毒個案。（資料圖片）

衞生防護中心提醒市民，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生；在外進食時，要光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生的海產、使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物等。