的士司機涉趁女兒睡覺時摸胸　指女升中後變壞誣告　官拒納裁罪成

六旬的士司機涉趁14歲女兒人睡時，伸手入她的睡裙內摸胸。惟女兒只是假裝睡，並即發訊息告知男朋友。數天後，的士司機和女兒因瑣事爭執，他涉用木棍施襲，女兒最終報警。司機否認指控，又女兒升中後出現抽煙飲酒等品行問題，與他關係轉差並作出誣告。惟法官指兩父女關係已轉差一段時間，認為女兒不會忽然誣告父親，且事主作供亦清析可信，裁定司機非禮及襲擊罪成，把案押後至6月20日判刑，以索取被告的心理報告，及事主的創傷報告，期間被告需還柙。



被告W.M.P.，67歲，否認非禮和襲擊致造成身體傷害兩罪，指他於2022年5月11日在秀茂坪某單位非禮女童X，和同月14日在同一單位襲擊X。X案發時14歲。

67歲被告W.M.P.在區域法院被裁定非禮及襲擊罪成。

事主X被摸後即發訊息給男友

女事主X早前供稱，案發當日凌晨她在房間上格床睡覺時，她穿著睡裙和有穿著內褲，但沒有戴胸圍，她並「攬住」一條濕毛巾，沒有蓋被。期間，被告入房拿走她的毛巾，然後拉高她的睡裙，把手伸入她睡裙內，並用手掌和手指單手「捏」她的胸。X感到驚慌，形容「好核突」。被告離開後、她傳訊息予男朋友稱遭被告摸。

曾遭被告用木棍打至手腕受傷

她數天後和男朋友通電話，被告指X吵著他睡覺，二人為此爭執，期間被告用棍打X的頭，她以右手擋格，右手手腕受傷。她指被告曾用棍「「篤」她，令她的右小腿和右膝受傷。X之後和朋友到警署報警。

被告辯稱只是拿走毛巾

被告自辯時否認非禮X，當晚見X攬著大浴巾睡覺，他欲取走X的毛巾並離開房間，他又否認曾襲擊X，並稱當時只是持棍嚇她，對方曾有拉址。

被告稱看到女兒腹部但看到不內褲

法官指被告聲稱只是想取走毛巾，但看到X的腹部，沒有留意她有否穿內褲。法官認為，被告既然看到X的腹部，必然看到她有否穿內褲，認為其說法只是掩飾。

辯方質疑X仍能與被告如常生活

此外，X作供時神情肯定，答案清晰，認為她是誠實可靠的證人。辯方質疑非禮事件後，X和被告如常生活，被告仍有開車載X上課，X亦坐被告的車。但法官認為，X稱當時感到害怕，假裝不知道事件，擔心會被問起時會感到難堪。法官認為X面對此不尋常的事，其想法合情合理，又認為X母當時不在港，X和被告同住一室，X被非禮後翌日不重提此事，也不足為奇。

官認為X沒有理由忽然對被告作出指控

辯方另質疑被告和X關係轉差，加上X的品行出現問題，如她升中後有吸煙和飲酒，因此誣告被告。法官認為這不等於X會誣告，又指X與被告關係轉差的情況，似乎已發生了一段時間，X沒有理由忽然對被告作出指控，最後裁定被告兩罪罪成。

案件編號：DCCC724/2022