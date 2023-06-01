近四成受訪社工稱起薪點低於社署同等職級　社總憂薪酬低難挽人才

香港社會工作者總工會今日（1日）公布社福界薪酬待遇調查，收到750名分別於90間社福機構任職的社工回應，發現有逾三成半受訪者起始薪金仍未達社署同等職級的起薪點，也有近六成受訪者指其現職崗位的頂薪點，低於社署同等職級的頂薪點，大多只達社署同等職級的中薪點，社總稱這種情況自整筆過撥款實施至今逾23年仍未見改善。



社總指，薪酬偏低會嚴重影響社福界吸引及挽留人材，導致業界整體人手不足，影響整個行業的專業發展，要求社署提供充足資源予業界，讓機構有能力制訂與社署同等的薪酬架構。



近四成受訪者起始薪金仍未達社署同等職級的起薪點，至於頂薪點，大部份受訪者的頂薪點，也只能到達社署同等職級的中薪點，情況自 2000 年實施整筆過撥款制度後一直沒有改善。

香港社會工作者總工會早前就社福界薪酬待遇進行問卷調查，收到分別任職於90間社福機構、約750名的社工回應。受訪者中，逾九成在非政府社福機構工作，逾半數為助理社會工作主任（ASWO），近三成為社會工作助理（SWA）。

調查結果顯示，有36.7%的受訪者稱其現職崗位的起始薪金，仍未達社署同等職級的起薪點。以福利工作員 (WW) 為例，其起始薪金為公務員總薪級表（MPS）第7薪點（即20,540元），而調查中、任職WW並有填寫起始薪金的受訪者中，有48.7%人起始薪金低於第7薪點，最低起始薪金為約14,080元。

至於最高薪金、即頂薪點，也有近六成受訪者指其現職崗位的頂薪點，低於社署同等職級的頂薪點。同樣以福利工作員為例，按社署標準，其最高薪金為公務員總薪級表第17薪點、即35,040元，而中點薪金為第12薪點、即27,525元，調查中、任職WW並有填寫最高薪金的人，只有13.3%達到第17薪點，76.2%人則只達中點薪金、即第12薪點。

香港社會工作者總工會會長張志偉。（黃寶瑩攝）

社總會長張志偉表示，NGO社工頂薪一直只停滯在社署同職級中薪點，他提到，社總去年調查有近三成同工流失，雖然今年統計未出，但擔心情況只會持續，甚至更差。

調查結果也顯示，受訪者對其機構薪酬制度的「透明度」及「滿意度」偏低，平均只有 5.4 分及 4.6 分。社總認為，上述評分反映同工整體不滿意社福界的薪酬制度。

社總指出，非政府機構的撥款屬於公帑，理應具足夠的透明度讓 同工及公眾人士監察，在2021年完成的整筆撥款制度檢討報告中，包括要求非政府機構公布其薪酬制度，以增加透明度，惟報告設5年過渡期，社總促各機構應盡快落實建議。

社總也認為，薪酬偏低會嚴重影響社福界吸引及挽留人材，導致業界整體人手不足，影響整個行業的專業發展，要求社署提供充足資源予業界，讓社福機構有能力制訂與社署同等的薪酬架構，以吸引及挽留人才。