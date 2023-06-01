NGO最高層年薪｜10間逾200萬　多間最高層年薪佔總薪酬開支逾1成

香港社會工作者總工會今日（1日）公布社福界薪酬待遇調查，近四成受訪者起始薪金未達社署同等職級起薪點。前線要求更佳待遇，而據社署資料，89間已提交「最高三層職員薪酬檢討報告」的社福機構，有10間最高層員工年薪逾200萬元。



其中，博愛醫院董事局總幹事年薪達290.1萬元，屬89間機構中最高，其次是香港聖公會福利協會有限公司總監，年薪達237.8萬元。若以最高層員工年薪佔機構薪酬開支比例計算，比例最高的藍田街坊福利會有限公司，其監督年薪約88.2萬元，佔該機構總薪酬開支約17.8%。



據社署資料，截至2022年3月31日，有165間非政府機構接受社署整筆撥款的恆常津助。（資料圖片／黃偉民攝）

據社署資料，截至2022年3月31日，有165間非政府機構接受社署整筆撥款的恆常津助，營辦3,111個服務單位。根據整筆過撥款制度規定，非政府機構凡獲資助逾1,000萬元、或資助額佔營運收入至少50%，需於向社署提交「最高三層職員薪酬檢討報告」，並開放予公眾查閱。在2021/22年度，有89間機構需提交相關報告。

博愛醫院董事局總幹事年薪290.1萬 膺NGO高薪王

綜觀社署網上的89份最高三層職員薪酬檢討報告，撇除最高層職員填報多於一人的機構，有10間社福機構的最高薪員工年薪達200萬元以上，其中博愛醫院董事局總幹事年薪達290.1萬元，屬89間機構中最高。其次是香港聖公會福利協會總監，年薪達237.8萬元。排第三的則是東華三院社會服務部主管，年薪達230萬元。

藍田街坊福利會年薪約88.2萬 佔構總薪酬開支約17.8%

若以最高層員工年薪佔機構薪酬開支比例計算，比例最高的藍田街坊福利會有限公司，其監督年薪約88.2萬元，佔該機構總薪酬開支約17.8%。其次是懷愛會，其Head of Service年薪約127.3萬元，佔總薪酬開支約為14.5%。排第三的是和諧之家，其Executive Director年薪約124.5萬元，佔總薪酬開支約12.8%。

撇除最高層職員填報多於一人的機構，有10多間機構的最高層員工年薪是佔該機構總薪酬開支5%或以上，包括香港青少年培育會、中國基督教播道會播道兒童之家等。

《香港01》就上述情況向各機構作查詢，聖公會福利協會及懷愛會表示沒有任何評論。東華三院指，其社會服務科主管薪酬制度在2020/21年度及2021/22年度並無改動，薪酬調整均依循上述機制訂定，不過，由於2021/22年度社會服務科主管於年度退休離任，故薪酬總支出數額包括發放予該名員工之約滿酬金，以及未放取之年假補薪。

藍田街坊福利會稱機構職員數相對少 整體薪酬支出減少

最高層員工年薪佔機構薪酬開支比例最高的藍田街坊福利會回覆稱，該會的津助服務屬小型服務機構類型，職員人數相對較少，而近兩年因員工退休或轉職原故，新同事佔比率較高，加上期間有部份職級出現空缺或疫情關係轉為半職，故整體薪酬支出減少。

和諧之家回覆指，就社署網上的報告內容只顯示由政府津助的服務及薪酬數據，但其機構仍有45%的非津助服務及薪酬是由其他的基金、機構或贊助團體所捐助和支持的。整合計算下，其機構最高層的年薪佔機構薪酬總支出約6.4%。

根據整筆過撥款制度規定，非政府機構凡獲資助逾1,000萬元、或資助額佔營運收入至少50%，需於向社署提交「最高三層職員薪酬檢討報告」，並開放予公眾查閱。（資料圖片）

中國基督教播道會播道兒童之家院長羅美珍表示，其機構按社署編制來制定薪津，但由於其機構是單位服務機構，只有30多位員工，而專業職系的職級也只佔小數，所以最高層員工佔機構薪酬總支出的8.4%；第二層為6.5%；第三層為5.6%；其餘也佔3%，是因受資助的基數小，令百分比相對較高。

青少年培育會院長譚國強指年薪與其他機構舊制入職最高層員工相約

香港青少年培育會院長譚國強電話回覆解釋，自己屬定影員工，因年資長，公積金達每月薪金15%，加上疫情期間該機構向包括他在內的所有員工發放兩項津貼，他指如扣除這些金額，其年薪與其他機構舊制時入職，至今仍在同一機構工作的最高層員工薪酬相約。

社署自2000年起，開始以整筆過撥款替代實報實銷制度津助非政府機構，而定影員工指的是於2004年4月1日時在非政府機構的受資助服務單位擔任認可人手編制職位的員工，只要他們一仍受僱於同一非政府機構，且沒有被改編至另一職系或獲晉升至另一職級，其聘用條件和條款可維持不變，不受改為整筆過撥款影響。

譚國強續提到，其工作的機構今年有約100萬盈餘退還予社署，但他強調，機構並非不願意改善員工的待遇，而是機構員工均按政府薪酬表支薪，並設有增薪點，機構也已善用款項為員工提供津貼，他認為在這個前提下，不應為「洗錢而洗錢」，相反如機構已善用撥款，但仍有餘額，還予社署再投放到更需要資源的服務上是合適選擇。