一筆過撥款︱社福機構儲備水浸六年增64%　社總倡改善員工薪酬

社福界一筆過撥款成效一直備受關注，香港社會工作者總工會（社總）調查分析發現，過去七年受社署津助的社福機構，財政儲備「水浸」情況逐步攀升，164間機構去年度累計儲備57億元，較2015/16年度大增64%。有個別機構儲備更高達3億元，當中近30%機構儲備超越規定上限，需「回水」予社署。

社總表示，薪酬佔社福機構支出約80%，機構若過度累積儲備，或未能善用公帑，甚至有機構寧退還撥款，亦不願改善員工薪酬待遇。社總又指，近年行內人手短缺，部分機構有加薪挽留人才，但認為長遠需從制度著手，包括重新根據薪級表所列明的起薪點聘請員工，以及放寬頂薪點上限，始能改善行內招聘陋習，免人才流失頻繁，影響服務質素。



社總近日翻查各受社署整筆過撥款津助機構財務報告，發現社福機構「水浸」情況不斷攀升。(歐嘉樂攝)

港府自2000年起，以一筆過撥款（LSG）替代實報實銷制度，津助非政府機構。社署於2021/22年度向164間非政府機構撥款約200億元，根據整筆過撥款制度規定，非政府機構凡獲資助逾1,000萬元、或資助額佔營運收入至少50%，需於今年10月底向社署提交周年財務報告，並開放予公眾查閱。

社總近日翻查各受社署一筆過撥款津助機構財務報告，又綜合過往七年情況作對比，發現社福機構「水浸」情況不斷攀升，去年度共累計57億元儲備，佔整體社署年度撥款逾25%，有個別機構儲備更高達3億元。若對照2015/16年度 (34.8億元) ，各機構總儲備大增64%。

47機構需「回水」社署合計$8000萬

其中47間機構去年度的儲備水平超逾25%上限，需按規定退還社署，涉款共8,000萬元，按年度大增69%，有單一中型機構更需「回水」2,000萬元，金額佔總體退還款項25%。社總機構財務研究組成員熊百祥表示，小型機構的儲備佔撥款率傾向較高，相信與人手較少及欠財務安全感相關。

社總又指，機構的租金虧蝕近年不斷擴大，有9成獲撥款津助逾1億元的特大規模機構，需動用一筆過撥款補貼因應服務所需的租金。

社總建議提供彈性財務安排

社總會長張志偉指，薪酬佔社福機構支出約8成，惟自2000年起推行一筆過撥款，社福界與公務員薪級表脱勾後，可見社福機構的儲備金額連年高漲，反映機構持續壓縮員工薪酬，包括以薪酬中級點聘請、自設較低的頂薪點，甚或拆散職位等。他又說，由於各機構規模大小不一，社總一直倡議以非單一制度撥款，認為應提供較多財務安排彈性，另應加強對小型機構的財務支援。

社福界人手短缺應加薪挽人才

他又說，社福界近年離職潮增加，行內人手短缺，「係有啲影響，而且流動大咗」，部分機構會加薪挽留人才，部分員工則透過跳槽加人工，但他認為僅屬短期狀況；熊百祥則指，若因人才供求短缺，始能改善薪酬待遇實屬不理想，盼從制度著手。

社署將於今個財政年度起，向社福機構削減1%經常撥款，張志偉指由於大部分機構擁儲備，相信對服務及人手影響不大，但推測較小型機構波動較大，或以此為由削減人手。

一筆過撥款兩年前完成檢討，當中要求社福機構披露薪酬架構，並設五年適應期，張志偉期盼社署壓縮相關年期，並盡快落實，以增加透明度，予公眾監察公帑運用情況，包括有否善待員工等。社總又促請社署更新財務報表申報要求，認為應要求各機構列出2007至2008年度撥入獨立戶口的儲備金額，予公眾更有效監察其財政狀況。

不少機構出現租金虧損

張又說，自一筆過撥款推行後，服務投標項目趨增，社署規定機構需在現有物業開展服務，「最初都仲可以absorb（消化）到，但愈嚟愈多嘅時候，一定唔夠地方做」，遂需租賃私人物業，致不少機構出現租金虧損：「無理由要機構『貼大床』，受剝削一定係服務對象。」他認為，此反映政府欠社福長遠規劃，有需要撥亂反正，短期內則應提供租金補貼，減輕機構財政風險，服務受到影響。