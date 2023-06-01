港車北上｜中檢啟用網上預約驗車　不設即日籌　甩底兩次列黑名單

「港車北上」敲定7月1日實施，早前中籤者最早可於今日（6月1日）遞交申請。負責驗車的中國檢驗有限公司表示，今日起正式啟用其「港車北上」網上預約服務，車主可於中檢網站，或中檢的微信公眾號預約。中檢提醒，相關驗車服務不設「即日籌」，必須先網上預約。

據中檢網頁，如預約成功後，超過兩次未按時驗車，將會被系統列入「黑名單」。另外，預約時需先確認「港車北上」的申請已通過粵港兩地政府部門審批，否則該預約將被取消。



「港車北上」官方網站

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼



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政府早前指，中檢為「港車北上」每日設700個驗車額。日前「港車北上」展開首輪抽籤，約1,600名中籤者最早可於今日向運輸署遞交申請。

▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼



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根據「港車北上」，運輸署收到申請後會作初步審批，之後內地部門亦會審核，並會以電郵或內地手機短訊，通知申請人的審批情況，及何時分階段完成所需手續，包括到位於元朗的中檢驗車。

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中檢今日表示，即日起正式啟用「港車北上」網上預約服務，車主可於中檢網站，或中檢微信公衆號預約，期間需登記車牌號碼、經辦人姓名、香港手機號碼等相關資料，並需確認「港車北上」申請已通過粵港兩地政府部門的審批。預約成功後，申請人需按預約地址及日期時間，憑預約二維碼或預約號，到驗車地點現場取號。

預約網址：www.cichk.com



預約微信公衆號：香港中檢



預約系統開放時間：週一至週日 8：00 — 20：00



港車北上業務諮詢電話：3892 0200



咨詢電話接聽時間：週一至週五 9：00 — 17：30



▼港車北上申請資格▼



中檢網站顯示，所登記的資料必須真實有效，若涉及提供虛假資料，一切後果由登記人承擔。另外，取消預約需至少提前一個工作日，如未按時辦理超過兩次，系統將記錄入「黑名單」。假如本身「港車北上」申請未通過兩地政府部門審批，預約將會被取消。