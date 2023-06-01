旺角童樂居爆急性腸胃炎　涉23名學童　料屬人傳人或環境污染

衞生防護中心公布，旺角香港保護兒童會童樂居爆發急性腸胃炎個案，涉及23名兒童，包括12男11女，年齡介乎四個月大至兩歲。他們自5月24日起陸續出現腹瀉等病徵。全部病人情況穩定。

中心又指，根據中心的流行病學調查，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低，衞生防護中心人員已到該留宿幼兒中心視察。



香港保護兒童會「童樂居」爆發急性腸胃炎個案，涉及23名兒童。（童樂居網頁圖片）

衞生防護中心今日（1日）正調查旺角香港保護兒童會童樂居爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及23名兒童，包括12男11女，年齡介乎四個月大至兩歲。他們自5月24日起陸續出現腹瀉等病徵。全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，根據中心的流行病學調查，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。衞生防護中心人員已到該留宿幼兒中心視察，並向留宿幼兒中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該中心進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。

中心提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。