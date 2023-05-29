4幼兒中心爆傳染病　118名學童不適　根德園幼稚園爆急性腸胃炎

四間幼兒中心爆發手足口病或急性腸胃炎個案！衞生署公布，九龍城香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園及灣仔區保良局嬰兒組分別爆發手足口病個案，分別有21名及23名兒童「中招」，全部病人均已求醫。



至於急性腸胃炎方面，衞生署公布，九龍塘根德園幼稚園及啟思幼稚園幼兒園（屯門）分別爆發群組個案，兩者分別涉37名學童。根據中心的流行病學調查，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。



九龍塘根德園幼稚園（資料圖片）

保護兒童會祈廉士日託嬰兒園及保良局嬰兒組爆手足口病

衞生署公布正調查兩所幼兒中心爆發手足口病個案，分別為九龍城香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園及灣仔區保良局嬰兒組。前者有21名幼童「中招」，包括11男10女，年齡介乎8至26個月大。他們自5月11日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。全部病人現時情況穩定。另外，有一名受影響男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。

至於灣仔區留宿幼兒中心保良局嬰兒組，則有23名兒童確診，包括12男11女，年齡介乎兩至四歲。他們自5月18日起先後出現口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，無須入院，現時情況穩定。衞生署再次呼籲市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。

屯門啟思幼稚園37名學童急性腸胃炎 6人入院

除爆發手足口病個案外，亦有幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，分別為九龍塘根德園幼稚園及啟思幼稚園幼兒園（屯門）。九龍塘根德園幼稚園個案涉及37名學童，包括29男8女，年齡介乎三至四歲。他們自5月23日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。21人已求醫，當中3人須入院，2人經治理後已出院；其中一名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。全部病人情況穩定。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中有學童曾於校巴嘔吐，調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

至於啟思幼稚園幼兒園（屯門）個案，同樣有37名學童染疫，包括21男16女，年齡介乎二至五歲。他們自5月23日起陸續出現發燒、嘔吐和腹瀉等病徵。25人已求醫，當中六人須入院。全部病人情況穩定。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中的兩名學童首先於5月23日出現嘔吐；其他學生陸續於5月24四日至28日出現嘔吐和腹瀉等病徵。調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到兩所學校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對學校進行醫學監察。