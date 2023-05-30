消費券2023｜重新審核資格　4月獲派券者不一定續派　三準則定奪

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】政府宣布第二期2000元消費券將於7月16日派發，沿用現有六有支付工具平台發放至合資格人士帳戶。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民今日（30日）表示，是次會從新做一次資格審查，市民要合乎資格才收到第二期消費券，就算已在今年4月收過第一期3000元消費券者，如果現已不符合資格，7月將不獲發放第二期券額。

他又表示，自2021年推出消費券計劃以來，本港已新增1,200萬個支付工具帳戶，平均每名市民開設兩個帳戶，及有20萬個新商戶安裝支付工具接受電子支付，認為推動電子支付的成效不錯。



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「轉會」要在6月提申請 沿用支付工具毋須任何手續

莊國民在商台節目表示，7月16日發放的消費券是今年第二期，上次第一期已於4月16日發放3,000元，今次可讓市民轉換支付工具領取消費券，如果不打算「轉會」的市民，並無任何手續要做，只要沿用現時使用的支付工具，直接在7月16日在帳戶收到第二期消費券。

至於想「轉會」、新資格或新登記人士，可於6月5日至27日，在消費券計劃網站的電子登記平台做手續，如有需的要可以去九間臨時服務中心找職員協助辦手續，手續相當簡單，只要提供簡單資料，登記完並經資格審查，7月16日可以收到消費券。

4月獲發消費券基於去年已合資格

莊國民表示，第一期在4月發放的3000元消費券，是沿用2022年消費券計劃的登記紀錄去發放，當時政府並無重新做一次資格審查，只要去年第二階段收到消費券的市民，今年4月16日會自動收到第一期消費券。接著在7月16日發放的第二期消費券，「我們從新做一次資格審查，要合乎資格才收到第二期消費券，即係如果第一期收到（消費券），因為我們按去年紀錄派畀佢哋，但今年我們再做資格審查時，（如果）發覺佢不符合資格，佢就收唔到第二期消費券。」

財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民表示，派發準則大致同去年一樣。(盧翊銘攝）

符合資格領取消費券要有三個資格準則，包括：



第一是2023年5月29日或之前年滿18歲；

第二是居民資格，包括永久居民、新來港人士，及透過不同入境計劃來港居住或升學人士；

第三是沒有永久離開，或意圖永久離開香港。



莊國民表示，「睇晒這幾個資格準則，符合資格就發消費券畀佢哋。」他又稱，如果現有的登記人，政府有其資料，會用他們現有資料去做資格審核，如是是今次第一次登記的新登記人士，就要提供相關資料予當局。

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政府今年是第三次發放消費券，他認為，在推電子支付有「幾好」的成效，看到坊間都在討論用什麼支付工具領取消費券、又討論哪個支付工具方便、哪個支付平台好用。他讚揚各個支付平台都有積極完善系統，令使用更便捷、方便市民，又提供很多非使用消費券優惠予市民使，政府樂見這情況，由消費券計劃去帶動這個氣氛，接下去對電子支付發展都有同樣效果。

新增1200萬支付工具帳戶 人均兩個

他又指，自2021年推出消費券計劃以來，本港已新增1,200萬個支付工具帳戶，平均每名市民開設兩個帳戶，及有20萬新商戶安裝支付工具接受電子支付。至於坊間持有支付工具牌照的有十多間，他指政府每次推出消費券計劃時，都物色支付工具的機構是否適合發消費券，考慮其機構的經驗、其支付工具是否多人使用、多少商戶收取其工具，以及其技術能力。

被問及是否公開招標，莊表示，政府與金管局有溝通，看到市場上有的支付工具，全部都會邀請詢問有沒有興趣參與，有興趣回應的，政府會查看哪些機構適合，最重要是發放消費券的過程要穩妥，方便市民，不希望有問題出現，採用上述的準側去揀選機構。