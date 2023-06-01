新冠肺炎｜調低應變級別後確診數字高位橫行　重症、死亡個案微升

港府早前調低新冠肺炎應變級別至「戒備」，惟最新一份新冠及流感速遞顯示，新冠確診數字高位橫行，過去一周化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,498，較前一周3,400微升2%，同期錄得的嚴重個案及死亡個案為236宗，亦較前一周229宗多。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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港府早前調低新冠肺炎應變級別至「戒備」，不再每日公布新增確診數字。不過，新冠病毒活躍程度持續上升，據最新監測數據顯示，在5月21至27日期間，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,498個，對比前一周的3,400個上升2%；其中公共衞生化驗服務處及社區檢測站收集的呼吸道樣本中，有近36%對新冠病毒呈陽性反應，持續為高水平。

衞生防護中心公布，過去11日錄得87宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉486人染疫，較上一周的報告有稍為回落。此外，上周重症/死亡個案為236宗，比對前一周的229宗輕微上升，而過去四日亦有106宗重症/死亡個案。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



新冠變種病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在５月25日至5月31日期間，最常見的變異病毒株為 XBB 及其後代譜系，佔有分析結果的樣本中95.8% ，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的3.7%上升至6.0%。