強制舉報虐兒草案今刊憲 　社聯憂宿位不足　警方社署欠人手支援

《強制舉報虐待兒童條例草案》今日（2日）刊憲，港大兒童及青少年科學系臨床副教授、兒童事務委員會委員葉柏強今早在港台節目《千禧時代》表示，條例精神非懲罰專業人員，而是恫嚇潛在施虐者，從源頭減低風險，建議當局未來兩年應做好準備和培訓工作。



社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲認為，因涉及不同專業人士，「嚴重傷害」的界定需跨業界討論，至於心理虐待亦要當局具體指引，並憂慮條例實施後當局人手、支援配套及宿位不足。



英華小學校長陳美娟在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，教師不應抱持報警便能卸責心態，又指當發現受虐的痕跡便需要上報，「老師揹晒係危險，有啲個案一日都唔等得。」



強制舉報虐兒相關草案在2023年6月2日刊憲。（資料圖片）

兒童事務委員會葉柏強︰條例精神非懲罰專業人員

兒童事務委員會委員葉柏強表示，該草案由構思至諮詢已有兩年時間，獲整個兒童事務委員會支持。不過條例涵蓋醫務人員、教師及社工，甚至視光師等多個職業，他強調，條例的精神並非懲罰專業人員，僅希望加強社會意識，恫嚇潛在施虐者，從源頭上減低虐兒風險，達至預防作用。

葉亦認為條例所涵蓋的職業合適，例如教師及社工由於可時常見面或家訪，與兒童的關係最為密切。至於醫護人員雖然較為被動，但亦可在兒童求診時，通過問診或全身檢查，發現常見的可疑瘀傷，例如6個月以下的嬰兒受傷，或與疏忽照顧有關。

葉亦表示，得悉同業對條例有個別考量，例如視光師較少機會接觸瘀傷。但他解釋不必擔心因難以接觸的傷痕而獲控告，僅頭骨或眼腫等受傷，與他們工作範疇有關。

兒童事務委員會委員葉柏強。（資料圖片）

籲立例前先做好準備 如大學加入兒童保護課程

葉又指，法例精神為預防嚴重受傷或虐待個案，如果專業人士未能判斷嚴重程度，可先考慮通知警方或相關機構。問到會否擔心「濫報」，他表示醫管局每日均處理大量懷疑虐兒個案，每宗個案具有複雜性，因此一直在處理相關工作。他認為，未來兩年應做好準備和培訓工作，包括重新檢視在職指引，並在大學加入兒童保護課程等。

社聯︰「嚴重傷害」需 業界討論「心理虐待」需指引

社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲表示，業界均支持方案保護兒童，惟何謂「嚴重傷害」，則需要不同專業之間再作討論。她解釋，過去未有法例或刑責前，專業人員均按個人判斷向社署匯報和索取意見，「我相信每個專業或從業員心入面都有把尺。」

惟立例後涉及多個職業，姚認為應統一比較接近的理解，又例如常見的身體虐待，所造成的表面傷痕較容易判斷；至於心理虐待，或因情緒病等因素影響，則需要具體指引。

社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

社聯指舉報須「報得準、接得快、跟得靚」 憂配套不足

姚潔玲續指，強制舉報要「報得準、接得快、跟得靚」，擔心配套未必足夠，包括警方和社署的人手，社工在晚上或長假期的支援等。此外，當局有需要即時分開施虐者，保護涉事兒童，宿位輪候情況則值得關注。

姚表示，目前宿位輪候情況嚴峻，例如兒童之家僅得900個床位，每月卻有逾300人排隊，輪候時間需4至5個月。至於輕度弱智的兒童之家，全港更僅得104個床位，每月多達100人排隊，輪候時間長達15個月。因此她對政府提出建立新的留宿幼兒中心表示歡迎。

英華小學校長陳美娟。（資料圖片／盧翊銘攝）

英華小學校長陳美娟︰教師不應抱持報警便能卸責的心態

英華小學校長陳美娟在商台節目《在晴朗的一天出發》則表示，教師的首要責任為保護兒童，不應抱持報警便能卸責的心態，若出發點出於關心於受護，可能及早發現兒童情緒上的轉變，從而經了解後得悉受到虐待。

問到若小童要求教師不要轉述予他人，應如何解決？陳認為，教師應耐心講解，事態需要由合適的人解理，「唔係聽咗就算數，我相信溝通之下大家會明白。」至於上報的時機，她認為當發現受虐的痕跡便需要上報，「老師揹晒係危險，有啲個案一日都唔等得。」