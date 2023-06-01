強制舉報虐兒｜指明三界別須舉報　勞福局指履職盡責不會誤墮法網

強制舉報虐兒相關草案將於明天（2日）刊憲，新機制下，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，他們如合理懷疑18歲以下兒童嚴重受虐，必須盡快舉報。違者最高罰則為監禁3個月和罰款5萬元。

勞工及福利局副秘書長梁振榮今日（1日）表示，立法並非針對專業界別，強調是考慮到年幼兒童表達能力弱，須依靠第三者揭發受虐情況，相信具專業訓練的強制舉報者，有足夠判斷力。他強調，從業員只要履職盡責，是不會誤墮法網。



強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，（資料圖片）

勞工及福利局副秘書長梁振榮於港台《千禧年代》表示，政府立法強制社福、教育和醫療衞生界舉報虐兒個案，是考慮到兒童年紀尚幼，表達能力弱，若遭虐侍須靠第三者揭發，故不應交由未成年兒童是否舉報。

梁振榮說，當局將編制強制舉報者指南，詳列各類虐兒情境分析及例子，相信有助業界分辨，亦會於法例生效前提供足夠培訓，且從業員本身均受過專業培訓，強調只要履職盡責，是不會誤墮法網。

預計立法後舉報情況會增加

他又提到，不應硬性為舉報時間設立死線，但業界須在延誤舉報期間，確保涉事兒童得到充分保護，例如安撫情緒或協助遷離受虐環境，則可視作免責辯解。 梁振榮預計，立法後舉報情況會增加，但有信心升幅不會很高，因相信從業員可據專業判斷。

梁振榮強調，立法並非針對專業界別，將會前往機構及學校宣傳講解，業界亦不應因為怕家長或學校不開心而不舉報，阻止舉報者須負相同刑責。