強制舉報虐兒｜兒童委員會撐草案 田北辰批罰則輕當議員冇到

《強制舉報虐待兒童條例草案》明日（2日）刊憲，本月14日提交立法會。兒童事務委員會非官方委員表示支持，指將配合政府向公眾解釋及宣傳草案。不過，曾倡議以「重典」懲罰未有履行舉報責任者的實政圓桌立法會議員田北辰，斥草案訂明的相關罰則僅監禁3個月是過輕，直言：「政府依然固執己見，完全當我哋立法會議員冇到！真係越諗越火滾！」



強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，（資料圖片）

草案建議強制社會工作者、幼兒工作者／主管、兒童住宿照顧服務院舍的院長、教員、醫生、助產士等23類社福、教育和醫療衛生界專業從業員，如在工作期間有合理懷疑兒童受嚴重傷害或正面對嚴重傷害風險，必須在切實可行範圍內盡快舉報，違者最高判監3個月和罰款5萬元。

「強制舉報者」在兩種情況下可獲得「免責辯護」，包括真誠合理地相信延誤舉報符合兒童最佳利益、並在延誤期間採取合理行動。

兒童事務委員會非官方委員：配合政府爭支持

兒童事務委員會非官方委員發表聯合聲明，表示欣悉政府接納他們和業界代表意見，用實際行動展現出保護兒童的承擔，並樂見草案的立法理據清晰，參考海外經驗及本地做法，從多方面考慮設立強制舉報機制的可行性，包括哪些人要受保護、如何界定須舉報的懷疑個案類型、哪些人須作強制舉報、如何界定適當罰則水平、以及如何為「強制舉報者」提供法定免責辯解及法律保障。

聲明中又表示，將配合政府向公眾解釋及宣傳草案，認真聽取各界意見，爭取市民支持並向政府反映 ，確保草案在充分考慮各界和市民的意見後，盡快獲立法會順利獲得通過。

田北辰斥刑罰過輕 批政府固執己見

田北辰樂見爭取多年的「強制舉報虐兒」終於立法，惟認為草案中訂明的刑罰過輕。他指，立法會福利事務委員早於前年9月已就「擬議強制舉報虐兒的規定」進行討論，當時的文件中曾提到以判處3年監禁，認為此罰則為合適基礎予社會討論，他當時更提出有受害者或會受虐至嚴重傷害或死亡，建議刑罰更應進一步提高至監禁5至6年，惟現時草案建議的刑罰遠低於議員期望。

田北辰指，有多位議員曾向當局要求加重罰則，強調須「從嚴不從寬」，直言：「今次政府依然固執己見，完全當我哋立法會議員冇到！真係越諗越火滾！」

政府在提交立法會的文件中指，留意到一些處理嚴重罪行的本地法例中，任何人沒有披露該等罪行，可處3個月監禁及第5級罰款，故決定將草案的刑罰與現有其他法例的相應刑罰看齊。不過，田北辰反問政府：「係咪都應該諗下其他罰則有冇與時並進？就好似職安條例咁，罰則早前都由6個月加到2年，呢件事情俾人印象整個政府內部左手唔知右手做緊乜嘢，做咗乜嘢！」

林素蔚促增加相關配套 應對舉報個案增加

本身是註冊社工的立法會新界東南議員林素蔚認為，草案可避免前線或較低職位員工因怕上司、管理層責怪而不敢舉報。她預料強制舉報虐兒法例通過後，虐兒個案數字或會增加，促政府做好配套，包括增加綜合家庭服務中心的人手、增加心理輔導員等。林素蔚建議政府及早進行親子正向支援，令家庭政策可協助基層家庭及有需要的小朋友。