JUPAS改選︱中大體育競爭激烈43人爭一額　工商管理最多人報

大學聯招首輪改選於5月31日結束，根據八間資助大學提供的數據顯示，中大的健康與體育運動科學競爭較激烈，有721人將課程放於Band A（首三志願），平均約43人爭一個學額。只有10個學額的教大中國歷史教育榮譽學士，平均41人爭一個學額。

以Band A申請人數統計，改選後最多人報讀是中大工商管理學士綜合課程，有逾兩千多人申請；其次是港大護理學學士與護理學學士菁英領袖培育專修組別，合共有1824人報讀，共同爭奪210個學位。



中大的健康與體育運動科學由721人爭奪17個學額，即約43人爭一個學額，是眾多科目當中最為激烈的一科。(夏嘉朗攝/資料圖片)

多媒體、教育類別課程搶手

以首3個志願（ Band A ）計算，首輪改選後競爭較激烈的課程是中大健康與體育運動科學，由721人爭奪17個學額，平均約43人爭一個學額；隔年開辦的教大中國歷史教育榮譽學士，提供只有10個學額，有406人報讀，即41人爭一個學額。



多媒體相關的課程競爭亦大，嶺大動畫及數碼藝術（榮譽）文學士，獲449人報讀，競逐12個學額，約38人爭一學額；浸大「傳理學學士（榮譽） - 遊戲設計與動畫主修」，則有740人爭20個學額，錄得37人爭一學額。

教育類別的課程亦「搶手」，除教大中史教育課程外。中大文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育），錄得413人爭12個學額，平均約34人爭一位。中大教育學士（幼兒教育）亦有664人爭21個學額，平均約32人爭一個學額。

中大工商管理最受歡迎 逾2千多人報讀

比對八大各課程Band A報讀人數，中大工商管理學士綜合課程吸引最多人報讀，課程提供222個學額，有2,310人報讀。其次，是港大護理學學士及其菁英領袖培育專修組別（JS6418），分別有1,666人及158人報讀，由於兩個課程是合併計算學額，即共1,824人爭奪210個學額。科大工程學則有1,446人報讀，爭奪532個學額。

港大第二受歡迎的課程是內外全科醫學士，有逾千人報讀，1,059人爭295個學位。醫學院日前公布傑出醫科學人計劃，讓成績優異學生可於5年畢業。至於港大工學學士有979報讀，將與報讀環球工程與商業課程爭奪共295個學額。