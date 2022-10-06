海洋公園哈囉喂｜10.14開鑼　CEO盼盡快落實0+0予旅客首三天入場

海洋公園「哈囉喂全園祭2022」將於本月14日舉行，成人入場門票740元，可以玩盡日間樂園設施及晚間鬼屋所有景點。海洋公園行政總裁黃嗣輝今日（6日）表示，對哈囉喂活動有信心，相信可以帶動10月份入場人次，惟現時來港旅客維持「0+3」檢疫措施，首三日未能到園區玩樂，希望政府盡快放寬至「0+0」。



港府去年擲68億元公帑於海洋公園落實「重生方案」，惟「山下零售飲食娛樂商業區計劃」(RDE)近日流標，他指海洋公園正進行跟進，有消息會適時公布。



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海洋公園「哈囉喂全園祭2022」將於本月14日舉行，成人入場門票740元，可以玩盡日間樂園設施及晚間鬼屋所有景點。（廖雁雄攝）

「哈囉喂全園祭2022」今日舉行開幕禮，行政總裁黃嗣輝表示，海洋公園去年關閉重開後， 10月哈囉喂活動創去年最高人流，因此今年對入場人次有信心。

「山下零售飲食娛樂商業區計劃」流標將作跟進

黃嗣輝又指，歡迎政府放寬檢疫措施「0+3」，惟現時旅客來港仍要待第三天取得「藍碼」才能進入園區，希望政府能進一步放寬至「0+0」，園方正密切與海外及內地商業伙伴聯絡，期望通關後可以受惠。

海洋公園公司主席龐建貽早前透露，海洋公園「山下零售飲食娛樂商業區計劃」(RDE)流標。被問到流標有否打亂重生計劃，黃嗣輝表示，園方正就RDE進行審視，有任何消息會適時公布。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，海洋公園去年關閉重開後， 10月哈囉喂活動創去年最高人流，因此今年對入場人次有信心。(廖雁雄攝)

兩間鬼屋半密封式設計 增加通風

海洋公園本月14日起，在10個指定日子舉行哈囉喂日與夜派對，園區設有四間鬼屋，是去年因疫情停辦後重新開放，分別是「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」，當中部份鬼屋採用半開放式設計，以增加室內通風。

在防疫措施方面，遊人必須佩戴口罩，排隊時要保持1.5米距離，但未見有要求只能四人一組進入鬼屋，鬼屋因防疫規例降低容客量，遊人或需要長時間輪候。

至於收費方面，全日優惠套票成人（12歲或以上）收費為360元、小童門票（3至11歲）則為216元，均附送30元購物電子現金券，另加380元便可進入四間鬼屋，換言之，成人票價為740元。

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