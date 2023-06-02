疫情令接種疫苗態度兩極化　醫學會推教育計劃籲成人接種六類疫苗

香港醫學會今（2日）舉辦「2023成人免疫接種公眾教育計劃啟動禮」，公布推展新一年度計劃。香港醫學會會長鄭志文指，呼籲市民接種新冠、流感、肺炎球菌、帶狀疱疹、人類乳頭瘤病毒 及百日咳此六款疫苗，因相關疫苗較有臨床數據及實證醫學證明有效。鄭指，過去三年新冠疫情令市民接種疫苗態度出現兩極化，故醫學會希望推出教育計劃，方便市民獲得相關健康資訊。



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香港醫學會今舉辦「2023 成人免疫接種公眾教育計劃啟動禮」，公佈推展新一年度計劃，建議成人應根據年齡及身體狀況，接種 2019 冠狀病毒病（新冠肺炎）、流行性感冒（流感）、肺炎球菌、帶狀疱疹（俗稱「蛇針」）、人類乳頭瘤病毒 （HPV）及百日咳六種疫苗。

香港醫學會會長鄭志文解釋，接種這六種疫苗是因為此六款疫苗較有臨床數據及實證醫學證明有效。他亦指，過去三年新冠疫情令市民接種疫苗態度出現兩極化，部份人士接種新冠疫苗後見到有助防重症後會主動詢問接種其他疫苗；惟亦有人對接種疫苗已有疲倦，甚至混淆不同疫苗，故醫學會希望推出相關計劃，方便市民獲得相關健康資訊。

至於不同疫苗可否一同接種，鄭志文則指，醫學會有擬定不同年齡群組的疫苗接種建議，相關疫苗即使一同打干擾亦很少，但相信市民亦不會一次過接種六款疫苗。

疫苗委員會將討論引入15價肺炎球菌疫苗

近日疫苗委員會成員之一、港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，委員會將開會商討引入15價肺炎球菌疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，15價疫苗早前已來港並可以在私家診所接種，至於20價疫苗則會在7月來港。

曾祈殷稱無需等候15價疫苗：打完13價都可補打15價

他表示，如屬政府資助接種疫苗計劃的人士，亦無需等候政府引入15價或20價疫苗才接種，因相關疫苗沒有抵觸，「打完13價疫苗，都可以補打15價或20價疫苗。」

近日有醫生指呼吸道合胞病毒個案次持續上升情況不尋常，曾祈殷表示，近日相關個案一直高企，亦有不少個案需要入院，但他認為情況屬正常，因為美國亦出現類似情況。