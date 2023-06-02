首五個月1000萬旅客訪港達疫前40%　人手不足推高酒店及機票費用

香港去年12月底對外通關，到今年2月6日與內地全面通關，來港旅客與日俱增，旅遊發展局統計顯示，截至4月30日首五個月累計有1,000萬人次旅客訪港，相等於2017至2019年的40%，為局方1月時評估全年預計2,600萬人次已達38.5%。



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內地旅客訪港人次回升至疫前62%

旅發局總幹事程鼎一今日（2日）表示，旅客數字由2至3月回復至疫情的三至四成，逐步上升至過去兩個月的超過50%；在5月，內地旅客已回復至疫前的62%，而海外市場則達43%；當中東南亞旅客已回升至65%，而美國、歐洲及澳洲也依次達45%、36%及35%，惟北亞（日本及韓國）則只回復至30%，程解釋日本年初仍有較嚴入境防疫措施，令日本人擔心外遊中招，回國有麻煩，故此甚少外遊。

其中5月份旅客人次已回升至疫情前55%，平均每日8.9萬人次訪港；五一黃金周期間，旅客人次已達2017至2019年的65%。

今年首5個月整體訪港旅客已突破1,000 萬人次，相等於疫前（2017至19年）的40%。旅發局展望下半年整體的旅遊復甦是樂觀的，復甦速度將會是穩定和循步漸進。程鼎一表示，局方1月預測，全年旅客將有2,600萬人次，即疫情前45%，「但依家睇可能超過。」

3至4月的旅客中，一半留港過夜，整體留港時間3.6 晚，與疫情前相若，甚至多出0.4晚。而以休閒及商務為訪港目的旅客持續錄得增長，其中休閒旅客已佔總旅客量接近一半（47%）。

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20%旅客坐高鐵來港 比率較疫前倍增

旅發局指出，受制於航空運力尚待恢復，坐飛機來港旅客佔10%，比率較疫情前少一半，而16至25歲旅客只佔16%，不過有58%留港過夜；乘搭高鐵來港的內地旅客比例上升至20%，較疫情前增長近一倍（11至12%），他們當中有23％為16至25歲青年，整體有55%高鐵乘客留港過夜；同期經陸路口岸來港旅客佔最多，達68%，46歲或以上旅客佔36%，而留過夜的只有38%。

不過經陸路口岸來港的旅客平均留港日數有3.8晚，與坐飛機旅客平均留3.7晚相若，明顯比高鐵乘平均留港2.7晚為多。

程鼎一表示，在五一黃金周期間，坐高鐵來港旅客更佔24%，而年輕高鐵旅客比例明顯較高；遠至華東的旅客也選擇坐高鐵來，因無論票價和準時度都比坐飛機為佳。

旅發局將加強高鐵旅遊宣傳，6月中將與內地著名旅行平台合作，在全國範圍內針對端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊，活動覆蓋十餘個省市，重點鎖定香港5小時高鐵圈沿線的6 個市場包括湖北、湖南、江西、廣西、福建、廣東，主要目標為首次訪港客群，特別是年輕人。

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旅發局也發現另一趨勢，是內地旅客追求多元深度體驗，除了傳統的餐飲和購物外，「文化旅遊」﹑「綠色旅遊」等逐步興起，成為嶄新模式，旅客追求感受香港大自然﹑文化藝術等樂趣；愈來愈多旅客根據網絡推介「按文索驥」，找尋打卡熱點﹑必做/必試活動。

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酒店入住率86%並不全面 業界人手限制只營運三分二房間

酒店方面，4月平均房價為每晚1,500元，較2月升25%、較3月升7%；4月平均入住率為86%，高於2月的78%及3月的84%。程鼎一表示，高入住率並不代表酒店已接近滿客，而是有兩個原因：一是有30%住客是本地居民，他們在疫情時簽了長租約；酒店因人手不足，只開了約三分二房間。

他表不，同樣人手問題出現於航班。如國泰運力為疫情前55%水平，機位少致票價高，影響來港旅客人數，國泰預計今年底運力升至70%。

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