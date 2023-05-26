搶包山｜粉絲坐頭班船霸頭位領門票　福建旅客睇小紅書專程入長洲

長洲太平清醮壓軸重頭戲搶包山比賽，因疫情已闊別三年後，終於在今晚（26日）深夜復辦。領票攤位距離比賽開始尚有一段時間，便已大排長龍。有搶包山比賽愛好者於今日早上乘坐頭班位霸位領取門票，亦有來自福建的旅客在小紅書上得知太平清醮便專程來港，對長洲感到滿意。



此外，第三次入圍的5號選手郭志偉，承認難以挑戰「包山王」郭嘉明的寶座，「連續九年冠軍，好難贏佢。」但他強調會盡力取得冠軍。



▼5月26日 市民排隊等入場看太平清醮搶包山▼



晚上8時半已有逾200人排隊

搶包山比賽的免費門票在晚上10時，於長洲消防局旁的攤位派發，名額約有1,400張。不過周五晚上8時半，雖然現場天氣酷熱及遍佈蚊蟲，但排隊人龍已有逾200人，不少觀眾已帶備椅子休息，亦有人玩啤牌或喝酒消磨時間，只為取得門票欣賞久違的比賽。

清晨坐頭班船到長洲排頭位

其中排頭位的張先生在疫情前，已連續五年排頭位。在得知搶包山復辦後，他特意請假在周五清晨，帶同相機及攝錄機，乘坐頭班船到現場霸位，即已排隊逾13個小時。他對比賽復辦感到高興，指排頭位的觀眾均是老臉孔，「今年又復辦返，大家又返嚟聚舊喇。」

問到排隊秘訣，張表示已帶備蚊怕水及太陽眼鏡，並強調「心靜自然涼」。至於今年的大熱選手，他則認為仍然是郭嘉明，只要沒有失誤，其他人難成為對手。

▼5月26日 長洲太平清醮巨型包山由畫布包山替代▼



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福建旅客高小姐：覺得搶包山很有衝勁

來自福建的高小姐首次來港，剛抵埗便立即到長洲觀賞太平清醮。她解釋早前在小紅書得知太平清醮，對長洲的習俗感興趣，因此專程與男友來港旅遊。她打算在搶包山比賽結束後，才乘搭凌晨的航班返回中環下榻。

高小姐在長洲品嚐大魚蛋及糯米糍後，於晚上7時發現攤位已大排長龍，為了不錯失門票而加入隊伍，並對比賽充滿期待。「因為沒看過，看了往年的視頻，覺得很有衝勁的感覺。」

▼5月26日 長洲太平清醮傍晚仍熱鬧▼



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46歲選手郭志偉：好難贏「包山王」郭嘉明

此外，今年46歲的5號選手郭志偉，亦在人龍中與排隊支持他的朋友聚舊。他透露參加比賽10年以來，今屆第三次入圍，但承認難以挑戰「包山王」郭嘉明的寶座。「好難㗎，郭嘉明好犀利㗎，連續九年冠軍，好難贏佢。」

雖然奪冠並不容易，但他強調會盡力取得冠軍，並在賽前已做好體能訓練，注意休息及飲食，例如進食雞胸肉、雞蛋及牛肉等，以保持身體壯健。「平時都唔係亂食嘢，都有keep嘅，如果唔係40幾歲邊會有呢個身型？我唔想俾人叫阿叔，叫肥佬。」

▼5月26日 長洲太平清醮復辦飄色巡遊▼

