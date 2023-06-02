青少年去年吸毒人數跌近兩成　毒齡中位數增至1.5年

青少年吸毒及涉毒品罪案問題去年有所紓緩。根據保安局向立法會提交的文件顯示，本港被呈報吸毒人數去年錄得14%跌幅，由2021年的6,095人減至5,235人，當中青少年吸毒者由888人減至718人，下跌19%。不過，去年首次被呈報吸毒者的毒齡中位數則延長多0.8年至4.2年；21歲以下青少年吸毒者毒齡中位數則增至1.5年。

保安局指，統計資料或受嚴峻的新冠疫情及相關社交距離措施影響，預計隨着今年取消旅遊限制和社會復常，毒品情況將有所改變。



大麻、可卡因及氯胺酮為青少年最常吸食三類毒品。（AFP）

保安局今日（2日）向立法會提交的文件顯示，2022年藥物濫用資料統計數字，所有被呈報吸毒者總人數，由2021年的6,095人，減至2022年的5,235人，跌幅為14%。當中21歲以下的青少年吸毒者由888人減至718人，下跌19%。而21歲以下首次被呈報吸毒者的總人數由661人減30%至462人。

海洛英最多人吸食 大麻受年輕吸毒者歡迎

雖然青少年的吸毒人數下跌，首次被呈報的毒齡中位數卻有所上升，由3.4年增至4.2年，而21歲以下青少年吸毒者毒齡亦由1.2年增至1.5年。而大麻（383人）、可卡因（341人）和氯胺酮（59人）仍是21歲以下青少年吸毒者最常吸食的三類毒品。

總體的吸食毒品種類則繼續由海洛英佔最多，由2021年的2,392人，減至2022年2,145人，下跌10%。下跌比例最多的是冰毒（甲基安非他明），由1,159人減至846人，減少27%。

保安局指，據禁毒服務單位前線員工的觀察，統計資料或受嚴峻的新冠疫情及相關社交距離措施影響，預計隨着今年取消旅遊限制和社會復常，毒品情況將有所改變，會時刻密切留意最新情況和監察統計數字，以採取最適切的禁毒措施。