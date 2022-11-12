禁毒｜小六初嘗毒品　戒毒母親嘆禍延後代　「吸毒令我嘔凸」

「毒品畀我兩個字，就係『憎恨』」，曾經沉淪毒海的阿旦（化名）接受《香港01》訪問，回憶就讀小六當年，因「好奇心」而悔恨至今，初生的女兒因父母吸毒而患上心漏症，年幼時目睹父親販毒被捕，雙親屢因涉毒而離開身邊，一切的經歷摧毀了阿旦與女兒的關係，「毒品嘅價值係咩？就係無價值，甚至要嘔凸」，她希望透過個人經歷，令大眾明白「毒品就係毒」。



禁毒系列四之三



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阿旦回憶就讀小六當年，因「好奇心」而接觸毒品，悔恨至今。（歐嘉樂攝）

小六升中一的那一年，阿旦「friend搭friend」下首次接觸毒品，「細個聽到毒品都會驚，會想避開，根本無諗過自己會接觸，當時都有怯一怯，但好奇心驅使下就接觸咗」，往後的數年阿蛋無心向學及離家出走，因為金錢而出賣家人和變賣家當，「我賣咗細佬部遊戲機，佢嬲到搵嘢掟我，到屋企搬走咗，都無留低鎖匙畀我。」

初生女兒患心漏症 父帶女兒販毒

阿旦曾經進出女童院，但沒有切斷交友圈，繼續與毒品為伍，結識有相同「嗜好」的男友，未幾未婚懷孕，但兩人沒有停止吸毒，導致女兒出世時患上心漏症，「老公會帶住個女吸毒、販毒，試過唔見咗個女，要喺警署搵返，佢諗住拖住個女販毒可以掩人耳目，其實吸毒係有樣睇，個女睇住爸爸當場被捕，拘上手銬搜屋，可想而知對個女成長有好深遠影響。」

西九文化區今明（12及13日）兩日會舉行「Love Our Life - LOL Party 」大型展覽，將有精英運動員、歌手方力申等分享正能量。（警方提供圖片）

斷斷續續吸毒7、8年，阿旦最後一次因藏毒被判入戒毒村，在職員指導下她開始有所反思：

毒品嘅價值係咩？就係無價值，甚至要嘔凸，係負，以前喺毒品世界係無平安，每日心驚膽跳，唔知第日發生咩事，唔知自己將來點，唔想諗將來，當我停止服食後，先拎返生命價值，睇返轉頭原來我係可以轉變。 阿旦

「毒品畀我兩個字，就係『憎恨』」

戒毒後雖重獲新生，惟毒品帶來的惡果依然纏身，阿旦指記憶力明顯衰退，「成日唔知有無熄電掣」，與女兒的關係至今亦未完全修補，需要更多時間去重建。現時，她會參與宗教活動，希望透過個人經歷，協助同路人走出毒海，她曾在探訪精神病院時，與女童院認識的人相遇，亦有因吸毒而認識的人，部份人更「由細睇到大」，無了期被困，她慨嘆：「毒品畀我兩個字，就係『憎恨』，令人付出好多代價。」