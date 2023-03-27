去年呈報5,235人吸毒按年減14%　禁常會指受疫情影響料今年會回升

禁毒常務委員會公布最新濫藥相關的統計數字，指2022年呈報吸毒人士人數下降至5,235人，較前年6,095人下降14%；21歲以下青少年被呈報吸毒人數亦按年減少19%至718人。全年涉毒被捕人數亦由4,634人下降至4,005人；當中青少年減少至483人。據統計，最常吸食三類毒品依次為海洛英、可卡因及冰毒。



禁常會稱，2022年數字極可能受疫情影響，近期社交及旅遊活動恢復，料今年數字或會回升。該會又留意到可卡因近10年首次超越冰毒成最常被吸食的危害精神毒品，認為要密切觀察國際毒品供應對香港的影響。



整體及青少年吸毒人數都下降

禁常會今日（27日）公布2022年藥物濫用資料中央檔案室數字，去年整體共5,235人被呈報吸毒，當中3,499人過往曾被呈報、1,736人為首次呈報，兩者均有下跌，整體數字較前年下跌14%。當中男性佔78.5%，女性佔21.5%。

21歲或以下青少年方面，去年共718名青少年被呈報吸毒，當中462人為新呈報，佔所有新呈報吸毒人士中約27%；其餘256人曾被呈報吸毒，佔7%。青少年新呈報數字較去年減少199宗，但曾呈報個案輕微增加29宗，整體數字則按年減少19%。

（藥物濫用資料中央檔案室）

青少年最常吸大麻 可卡因十年來首次超越冰毒

據統計，所有呈報吸毒人士中，最常吸食毒品依次為海洛英、可卡因及冰毒；21歲以下青少年最常吸食的毒品則仍然是大麻、可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮。

禁常會指，留意到可卡因近十年來首次超越「冰毒」，成為最常被吸食的危害精神毒品，而根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室本月中發布的報告，製造可卡因主要原料的古柯種植在2020年至2021年期間飆升35%，可見可卡因市場亦正在向非傳統市場擴張。禁常會認為要密切觀察國際毒品供應對香港的影響，並需多加關注青少年近年增加吸食大麻和可卡因的情況。

被捕人數跌14% 青少年跌29%

另外，根據執法部門的統計數字，2022年全年涉及毒品罪行的被捕人數由4,634人下降至4,005人，較前年下降14%；同期21歲以下青少年的被捕人數亦下降29%，由678人下降至483人，當中主要涉及大麻。去年審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高達83%。

大麻二酚（CBD）已被納入受規管危險藥物。（資料圖片／洪業銘攝）

數字跌因疫情 禁常會籲出門堅拒毒品

禁常會主席李國棟表示，去年數字極有可能受當時嚴重疫情影響，隨近期各種社交、旅遊活動恢復，為禁毒工作帶來新挑戰，今年數字或會回升，故不能鬆懈。他稱，部份海外地區改變對毒品的政策，特別是放寬對大麻的管制，加上毒販刻意將毒品推廣為減壓、時尚的產品，都會衝擊一般人對毒品的戒心呼籲市民，出門時亦要堅拒毒品。

該會又提醒市民4月長假期將至，不論旅遊或參與活動和聚會時，都要時刻遠離毒品，更切勿於未確定物品屬性的情況下，協助他人運送，特別是含有大麻或大麻二酚（CBD）的產品，以免誤墮法網。據法例，販運、非法管有和吸食毒品均屬違法，可被判監禁和罰款，最高刑罰為終身監禁。