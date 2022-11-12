禁毒｜沉淪十載成功戒毒　過來人：吸毒佔人生98%　關鍵填返個窿

「唔好諗住戒咗毒就係一切，之後點行先最重要」。毒齡接近十年、現已成功戒毒的阿風（化名）接受《香港01》訪問時表示，不少初嚐毒品的青年，因沒有即時身體傷害，容易產生錯覺輕視毒品的禍害，「唔好有第一啖，打開咗個破口就會愈嚟愈大」。在香港青年協會協助下，阿風人生重回正軌，他向同路人分享關鍵，「吸毒佔咗人生98%，當抽咗出嚟，就要搵嘢填返個窿，否則你可能又行返轉頭」。



禁毒系列四之四



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「過來人」阿風（化名）表示，不少初嚐毒品的青年，因沒有即時身體傷害，容易產生錯覺輕視毒品的禍害，但其實會對身心帶來損害。（余俊亮攝）

訪問那天正下着毛毛雨，穿上風褸的阿風（化名）插着衫袋，冒雨來到約定地點，身型健碩的他乍看不似曾有吸毒習慣，直至他緩緩地說：「最衰就係因為我鍾意做運動，如果當初食第一啖就有即時效果，個人Short咗嘅話，就掂都唔敢掂。」

「過來人」阿風（化名）表示，不少初嚐毒品的青年，因沒有即時身體傷害，容易產生錯覺輕視毒品的禍害，但其實會對身心帶來損害。（余俊亮攝）

「人生係咪就係咁？問咗好耐都問唔到答案」

18歲那年，阿風在朋友慫恿下第一次接觸毒品，往後的日子賒借度日，負債累累，未幾他被判入戒毒院所，但未成功戒毒，繼續與毒品為伍，人生全無計劃，最常動腦筋的時候，就是想辦法避過福利官及驗尿。

由於輕視毒品禍害，阿風「愈食愈勁」，連身邊的「毒友」都勸他停一停，阿風回望當年形容是人生最黑暗的時刻，經常疑神疑鬼，活於恐慌之中，性情大變容易暴躁，身型暴瘦及皮膚泛黃，甚至口齒不清。

「我係咁問自己，人生係咪就係咁？問咗好耐都問唔到答案。」這是阿風首次進入福音戒毒中心，打算做一個「唔吸毒嘅古惑仔」，但到不兩個月就爬閘偷走，「我當時覺得自己掂，走咗之後又群返嗰班人，食到無晒錢嘅時候，就諗『點解我又走返轉頭』。」兜兜轉轉，阿風再一次到戒毒中心求助，今次不同的是，他斬斷了生活圈子，決心做一個「唔吸毒嘅好人」，這次他有所進步，逗留了四個月才申請離開。

「過來人」阿風（化名）表示，不少初嚐毒品的青年，因沒有即時身體傷害，容易產生錯覺輕視毒品的禍害，但其實會對身心帶來損害。（余俊亮攝）

「唔好有第一啖，打開咗個破口就會愈嚟愈大」

在青協協助下，阿風早年考獲專業資格，獲得一份正當職業，人生重回正確軌道，他正打算報考更多牌照，希望更上一層樓。回望接近十年的毒海，阿風寄語正面對逆境的青少年，「唔好有第一啖，打開咗個破口就會愈嚟愈大」。

唔好諗住戒咗毒就係一切，之後點行先最重要，如果想離開，就一定要脫離呢個圈子，吸毒佔咗我人生98%，當我抽咗出嚟，就要搵嘢填返個窿，呢個唔係毒癮，係心癮，否則你可能又行返轉頭。 過來人阿風（化名）

「過來人」阿風（化名）表示，不少初嚐毒品的青年，因沒有即時身體傷害，容易產生錯覺輕視毒品的禍害，但其實會對身心帶來損害。（余俊亮攝）

青協提供抗毒服務 支援10至35歲「毒青」

香港青年協會青年違法防治中心透過轄下地區外展社會工作隊、深宵青年服務、青年支援服務及抗毒服務，就邊緣及犯罪青少年提供預防教育、危機介入與評估，以及輔導治療。「青法網」和「違法防治熱線8100 9669」，為公眾提供青少年犯罪違規的資訊和求助方法。青協於上環永利街亦為有需要的青少年提供短期住宿服務。

青協青年違法防治中心另設有抗毒服務單位，針對本港青少年的毒品問題和趨勢，為全港10至35歲有吸毒問題或干犯毒品相關罪行的青少年及其家人和社區人士提供支援。抗毒服務單位運用專業的評估工具及具實證的輔導治療手法，為青少年及家人提供即時的危機介入、個案輔導、預防教育及其他支援服務。