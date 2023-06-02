北部都會區｜北諮會成立4小組委員會　局長、常秘任主席

北部都會區諮詢委員會早前開會，同意成立四個小組委員會，分別為規劃、土地及環境保育小組委員會、產業發展小組委員會、運輸及其他基建設施小組委員會，以及推廣及公眾參與小組委員會。



政府今日（2日）公布四個小組委員會名單，小組主席由政府官員擔任分別是發展局局長、創新科技及工業局局長、運輸及物流局局長和發展局常任秘書長（規劃及地政），非官方委員包括多名立法會議員、專家及地區人士等。



政府表示，北諮會由財政司司長陳茂波擔任主席，較早前決定成立四個小組委員會，以更深入探討有關議題。四個小組委員會即將召開會議，推動相關工作。

陳茂波稱，北部都會區計劃涵蓋土地房屋、產業發展、交通基建等多個領域，成立四個小組委員會，可更廣泛、更深入聆聽社會各界就不同議題的意見，共同推動北部都會區的全面可持續發展。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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名單如下：



規劃、土地及環境保育小組委員會

主席：

發展局局長



非官方委員

蔡洪濱教授

陳克勤

陳恒鑌

陳月明

陳冠華教授

方舟博士

葉劉淑儀

葉文祺

高秉強教授

林健鋒

林群聲教授

林筱魯

劉業強

劉國勳

龍漢標

馬紹祥

謝偉銓

黃煥忠教授

易志明

葉中賢博士

張欣宇



增補委員︰

陳澤斌

陳建業

陳元敬

趙錦權

李建華

梁美儀教授

盧曉楓博士

楊惠文博士

百瑞



官方委員：

環境及生態局局長

發展局常任秘書長(規劃及地政)

北部都會區籌備辦公室主任

規劃署署長

土木工程拓展署署長

地政總署署長

環境保護署署長

漁農自然護理署署長



產業發展小組委員會：

主席：

創新科技及工業局局長



非官方委員：

蔡洪濱教授

陳早標

陳月明

陳冠華教授

陳鷹

邱達根

蔡冠深博士

周浩鼎

方舟博士

胡章宏博士

葉劉淑儀

葉文祺

蔣鐵峰

高秉強教授

劉國勳

陸頌雄

史立德博士

田北辰

謝偉銓

黃煥忠教授

黃英豪

任景信

易志明

葉中賢博士



增補委員︰

莊子雄

駱百強

葛珮帆

袁美儀

張建華教授



官方委員：

創新科技及工業局常任秘書長

創新科技及工業局副局長

創新科技署署長

北部都會區籌備辦公室主任



運輸及其他基建設施小組委員會

主席：

運輸及物流局局長



非官方委員：

陳克勤

陳恒鑌

陳月明

邱達根

方舟博士

葉劉淑儀

葉文祺

林筱魯

劉國勳

盧偉國博士

陸頌雄

馬紹祥

田北辰

任景信

易志明

張欣宇



增補委員︰

卜國明

張子仲

劉文君

梁啟元博士

呂志宏

曾慧珊

張煒



官方委員：

運輸及物流局常任秘書長

運輸署署長

路政署署長

北部都會區籌備辦公室主任

運輸及物流局副秘書長 1

發展局副秘書長 (工務) 2

創新科技及工業局副秘書長(2)



推廣及公眾參與小組委員會

主席：

發展局常任秘書長(規劃及地政)



非官方委員：

陳早標

陳克勤

陳恒鑌

陳月明

葉劉淑儀

林筱魯

劉國勳

馬紹祥

史立德博士

張欣宇



增補委員︰

湛家雄

黎漢群

李冠洪

梁家永

梁秉堅

廖宇軒

文灼非

沈豪傑



官方委員

政府新聞處處長

北部都會區籌備辦公室主任

