世界無煙日｜衞生署透過藥房6月起派戒煙藥物　另類煙成癮亦適用

為響應5月31日世界無煙日，衞生署今（29日）公布，將在六月向煙民免費派發戒煙藥物試用裝，有需要人士可下載「戒煙達人」App，填寫問卷後到逾200間社區藥房領取，不過若使用兩周後仍未成功戒煙，則有需要接受醫管局戒煙診所的服務。

香港胸肺學會表示，吸煙者確診新冠肺炎後，惡化成重症的機會最高增1.5倍，建議煙民及早戒煙。



衞生署控煙酒辦公室主任封螢公布，已準備5,000劑戒煙藥物試用裝，將在下月份免費派發。該試用裝包括戒煙貼及及相關單張，有計劃戒煙的市民，須先下載「戒煙達人」App及填寫問卷後，便可到逾200間駐藥劑師的社區藥房，經掃瞄二維碼領取一周份量的試用裝。

非每日吸煙者不適宜使用戒煙試用裝

封螢又指，該戒煙藥物試用裝適用於傳統煙、電子煙及加熱煙成癮者，協助他們渡過首周脫癮症狀。惟藥物含有尼古丁成份，因此不建議非每日吸煙者使用。

若吸煙者使用兩周劑量，仍未能成功戒煙，則可致電戒煙熱線（1833183），或到醫管局的診所接受戒煙服務。

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封螢亦強調，新服務目的為鼓勵煙民嘗試戒煙，「唔係話派戒煙藥物取代戒煙服務。」此外，戒煙診所及地區康健中心亦同樣提供戒煙藥物試用裝。

政府下月將展開控煙措施諮詢，封螢表示由於當局已禁止另類煙進口本港，因此禁止管有亦是有理據。她又指，本港煙稅仍未達世衞建議的75%，認為還有上調空間。

吸煙者確診新冠後變重症機會最高增1.5倍

香港胸肺學會會長倪珍莉表示，吸煙者患上新冠肺炎後住院的風險較非吸煙者高67%。而根據外國最少22份文獻顯示，吸煙者感染新冠肺炎後惡化成重症的機會，相比非吸煙者高15%至151%，即最高可達1.5倍。

倪亦分享個案指，有煙齡長達40年，並每日抽一包煙的患者，在確診後被送往深切治療部留醫，期間需以四度氧氣、類固醇及瑞德西韋治療，雖然患者在一周後痊愈，但因肺部纖維化，功能已嚴重受損。