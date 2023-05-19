哈羅國際學校20名學生食堂晚膳後疑食物中毒　供應商為Chartwells

衞生防護中心今日（19日）表示，正調查屯門哈羅香港國際學校一宗懷疑食物中毒個案，涉及該校20名學生，他們周三（17日）校內食堂晚膳，均曾進食雞肉和芝士通心粉後，相繼出現腹痛和腹瀉等病徵，其中3人已求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。當局初步調查顯示，當晚晚膳的供應/製造商為Chartwells。



5月19日，衞生防護中心人員聯同食物安全中心人員到屯門哈羅國際學校的食堂進行環境調查。（政府新聞處圖片）

曾進食雞肉和芝士通心粉 3人須求醫

衞生防護中心表示，個案涉及9男11女，年齡介乎11至17歲，他們周三在學校食堂晚膳時，進食過雞肉和芝士通心粉，約9至13小時後出現腹痛和腹瀉等病徵，其中3人已求醫，他們無需入院，全部病人情況穩定。

中心初步調查顯示，受影響學生曾進食共同食物，較大機會涉及食物中毒，中心人員今日已聯同食物安全中心人員到該校調查，向該校提供有關預防食物中毒的建議。

當局指，哈羅香港國際學校食堂的供應商為Chartwells。翻查資料，Chartwells為金巴斯集團旗下品牌，據其官網介紹，Chartwells有為多間學校提供膳食服務，包括國際學校和中小學，如澳洲國際學校、香港美國學校、保良局蔡繼有學校、港大同學會書院等，亦有為醫療和工業機構提供膳食。