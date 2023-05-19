哈羅國際學校20名學生食堂晚膳後疑食物中毒 供應商為Chartwells
撰文：林穎嫺
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衞生防護中心今日（19日）表示，正調查屯門哈羅香港國際學校一宗懷疑食物中毒個案，涉及該校20名學生，他們周三（17日）校內食堂晚膳，均曾進食雞肉和芝士通心粉後，相繼出現腹痛和腹瀉等病徵，其中3人已求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。當局初步調查顯示，當晚晚膳的供應/製造商為Chartwells。
曾進食雞肉和芝士通心粉 3人須求醫
衞生防護中心表示，個案涉及9男11女，年齡介乎11至17歲，他們周三在學校食堂晚膳時，進食過雞肉和芝士通心粉，約9至13小時後出現腹痛和腹瀉等病徵，其中3人已求醫，他們無需入院，全部病人情況穩定。
中心初步調查顯示，受影響學生曾進食共同食物，較大機會涉及食物中毒，中心人員今日已聯同食物安全中心人員到該校調查，向該校提供有關預防食物中毒的建議。
當局指，哈羅香港國際學校食堂的供應商為Chartwells。翻查資料，Chartwells為金巴斯集團旗下品牌，據其官網介紹，Chartwells有為多間學校提供膳食服務，包括國際學校和中小學，如澳洲國際學校、香港美國學校、保良局蔡繼有學校、港大同學會書院等，亦有為醫療和工業機構提供膳食。