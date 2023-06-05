工作暑熱警告︱工友疑中暑死亡　工權會批勞工處指引沒明確保障

前日（3日）在勞工處發出黃色工作暑熱警告的生效期間，在中文大學有內維修工人疑中暑不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（5日）引述家屬指，死者曾提出工地環境差，工作時感到不適，而本來亦無患病情況。她認為，很多地方都做不到實質保障，例如中勞動及重勞動的定義，或工人在休息後發生意外如何處理等，保障並不明確，甚至有反效果，不少僱主「做到就做，做唔到就忽視」。



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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，已聯絡到家屬，提到死者在同一工地工作十多日後反映環境差，工作時感到不適，後來僱主再叫她工作，之後便發生意外，而家屬亦提到死者本身並無患病情況。

她又指「懷疑中暑」對工人無明確保障，尤其是當死亡證無列明為中暑，假設是心肌梗塞等情況亦不時出現，會被歸類為個人疾病，令員工得不到保障。

蕭倩文提到，指引生效後收到不少意見，例如僱主無安排措施，或難以安排等，很多地方都做不到實質保障，例如中勞動及重勞動的定義，或工人在休息後發生意外如何處理等，保障並不明確，認為應人性化按實際情況及環境，實行輪流進行互外工作等措施。

她又指，勞工處的指引生效有反效果，提到早前有一日指引「又收又發」，不少僱主「做到就做，做唔到就忽視」，亦有行業長期互外工作，8小時的工作時間都要外出，當中只能休息數分鐘。